Wanda Nara le marcó la cancha a Ángel de Brito en un tenso cruce: "A vos te agarra...".

Wanda Nara empezó hoy la entrevista para LAM con los taches de punta. La modelo y panelista aceptó salir al aire en el programa de Ángel de Brito, pero, no dejó de lado la oportunidad para enfrentarlo y decirle lo que piensa sobre su forma de hacer periodismo con ella.

"Voy al punto", comenzó Ángel de Brito, cuando le preguntó el porqué ella le respondió la historia de Instagram sobre el haberle dicho "zorra" la China Suárez. Wanda Nara que sabe manejar muy bien a la prensa, respondió que no sabía bien, que capaz fue algo que contestó sin darle mucha importancia. "Habrás puesto alguna boludez y te la respondí, no me acuerdo. Ni idea".

"Fue a partir de esa boludez que me reconocés que tu ex, se encamó con la China Suárez", comentó De Brito. "Porque a vos te agarran los ataques de las preguntas, que también, capaz las seleccionás", respondió picante la modelo y agregó: "Y si vas a un hotel, qué vas a hacer?... ¿A jugar digalo con mimica?".

"Estos fans que vienen a joder la nota", dijo al aire De Brito, una vez que interrumpieron la respuesta a pregunta sobre el proceso de separación y divorcio que inició Wanda.

"Yo tengo la mejor, siempre me pongo el auricular. Quiero ver cuántas de las que después defendés se ponen el auricular y te responden", apuntó afilada Wanda contra Ángel de Brito. "Cada tanto me tirás un palito", agregó la modelo desde Ezeiza antes de irse rumbo a Turquía.

"Cuándo te enojás no te importa nada. Cuando te bancamos todo un año...", respondió De Brito, ya con los ánimos de la entrevista caldeados, pero logró sostener la entrevista durante casi una hora.

La situación no quedó ahí, antes de cerrar la entrevista, los ánimos se volvieron calentar. "Ustedes no tienen que morderle la mano quien les da de comer, porque yo siempre les respondo y ustedes muchas veces me critican muy feo", comentó Wanda Nara.

La modelo y empresaria afirmó que pese a todo lo que dicen, siempre se para para hablar, pero le dan siempre con un palo y si no le gusta lo que ella hace, se lo pueden decir, pero hablando, no criticando.

La discusión se mantuvo: "Me pareció una cagada ¿Quién es la Máscara?", apuntó de Brito. Ante eso, Wanda Nara sentó su posición a favor del programa y siguieron con la acalorada entrevista y remarcó que es un formato internacional, del cual ella estuvo muy contenta de haber participado.