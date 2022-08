Wanda Nara llegó a Argentina y la denunciaron por "abandono"

Wanda Nara volvió al país y estallaron los escándalos. En medio de rumores de crisis con Mauro Icardi, la empresaria fue denunciada por una de sus empleadas.

"Wanda la habría dejado olvidada en Italia. Está en la casa de campo y no hay comida, la ayuda la gente del pueblo", contó Marcela Tauro en Intrusos.

Según contó la periodista, la mujer habría ido a trabajar con ella en 2019 pero quedó varada en la casona que Wanda Nara tiene en Milán.

"Está indocumentada, sin comida. Es una mujer que la llevaron de Argentina en 2019. Algo cobró, no todo, y ahora el tema es que Wanda se fue a Francia y se olvidó de esta mujer", disparó Tauro.

"El jardinero italiano le da de comer. Los servicios están pagos, luz no le falta y demás, pero cobró determinados sueldos y no tiene comida", siguió.

Qué dijo Wanda Nara sobre esta acusación

Wanda Nara enfrentó en Intrusos estas versiones y dio la cara. La empresaria aseguró no conocer a la mujer.

"No conozco ninguna Carmela", fue la primera reacción de la diosa.

“No me sorprende porque personas que no han trabajo conmigo han salido a decir que no le daba leche a mis hijos. Lamentablemente, a veces el conflicto genera mucha explosión y las aclaraciones no”, disparó la esposa de Mauro Icardi en Intrusos.