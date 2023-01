Wanda Nara si hay algo que logra es que muchos hablen de ella. Con el conflicto entre Icardi y L-Gante aún con muchos capítulos por delante, la blonda asistió a un recital y a diferencia de otros eventos esta vez no deslumbró.

Nara eligió un body floreado, extremadamente ajustado a tal punto que las flores se deformaban. Como suele hacerlo, compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en diferentes momentos durante el recital de David Guetta.

Wanda y Zaira en el recital

Si bien una parte de sus seguidores la defendió y le brindaron afecta una gran parte la destrozó sin piedad: “Un horror”, “Por Dios la vestimenta, que se vista normal”, “Que mujer vulgar y después aparece en Isidro casanova con el L-Gante”, “Está hermosa, pero me da calor y me ahogo de verla nomas”, Se hizo mucho Photoshop, piensa que no sabemos realmente cómo es” “Vulgar 100%”, “Vulgaridad, es lo único que me genera”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, otros de sus fanáticos que al parecer les gustó y look, salieron a defenderla: “Vulgar es tu comentario”, “Como critican se les nota mal que quisieran esa vida”, “Envidiosa”, “Es su vida, tiene todo por eso hace lo que quiere”, respondieron los seguidores que apoyaron a la ex de Icardi.

Wanda posa y el sacan fotos, el estilismo llamativo



Wanda recogió 196 mil reacciones y cientos de comentarios en donde cada uno de los seguidores se mostraba a favor, en contra y hasta se respondían entre ellos, una vez más Wanda logró llamar la atención. Mientras la historia con Mauro tenderá más capítulos.