Wanda Nara respondió a quienes la compararon con la China Suárez tras su encuentro en River: "Viven mirando lo que hago"

Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en el estadio de River Plate y las comparaciones no dudaron en llegar.

Desde la cuenta de Instagram Gossipeame hicieron una comparación de los looks de ambas figuras y destacaron que la esposa de Mauro Icardi eligió un outfit formal para el duelo entre los Millonarios e Independiente.

Wanda Nara se mostró desde un palco del estadio en Núñez con un look monocromo beige y lució un overol con sandalias negras. "Lookeada muy al estilo botinera europea, relaje mujer", escribió Pochi, la autora de @gossipeame.

Wanda Nara respondió críticas por su paso por el estadio de River

Lo cierto es que después de esta mención, la misma Wanda Nara decidió responder a esa crítica a través de un comentario que le hizo una seguidora." Chicas le avisan a las chismas que fui a trabajar al palco de la empresa que me contrató. Por eso mi look y ubicación. Voy casi siempre y vivo mirando fútbol, en Europa mi look también es parecido porque también trabajo. En otros partidos donde voy solo a mirar , mi look es trancu, como quieren las que viven mirando lo que hago".

Wanda Nara coincidió con la China Suárez y con otra archienemiga

Wanda Nara no sólo coincidió con la China Suárez, sino que también tuvo la posibilidad de cruzarse con su prima y archienemiga, Evangelina Anderson. La rubia es la esposa del actual DT de River, Martín Demichelis y, como es obvio, asistió con su familia a alentar a "las gallinas".

La mala relación entre Wanda Nara y Evangelina Anderson comenzó cuando la empresaria comenzaba a salir con Maxi López y la esposa de Demichelis aseguró que el deportista también había tenido intenciones con ella.

Wanda Nara coincidió con la China Suárez y con Eva Anderson en el Estadio.



Luego, Wanda dejó expreso su mala onda con ella cuando Eva fue elegida por la revista española Sport para el Balón Rosa, distinción para la mujer más bella vinculada con el mundo del fútbol.

En ese momento, Wanda Nara decidió escribir un tweet lapidario que la expuso. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”, disparó.

AL.M