Los secretos de la histórica rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson

La guerra entre Wanda Nara y Evangelina Anderson tiene muchos años en el ambiente y el vínculo familiar también, lógicamente. Sin embargo, en los inicios de ambas en el mundo del espectáculo, la relación era cordial.

En los comienzos de sus apariciones en los medios, Wanda Nara se convirtió rápidamente en un personaje mediático tras un confuso hecho en el que se la vinculó con Diego Maradona. Por su parte, Evangelina Anderson había dado sus primeros pasos frente a cámaras como bailarina en Pasión de sábado.

En ese entonces, todo era color de rosas y las unía un parentesco. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, señaló Wanda Nara en una entrevista que dio a Paparazzi junto a Evangelina Anderson, quien agregó: “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”.

Wanda Nara y Evangelina Anderson

Cómo se produjo la rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson

Poco tiempo después de aquella entrevista se produjo el distanciamiento entre ambas. Wanda Nara salía con Maxi López, y en una temporada en Carlos Paz, Evangelina Anderson deslizó que el futbolista había coqueteado con ella, por ese motivo surgió una rivalidad que nunca fue saldada.

Ya instaladas en Europa con sus respectivos maridos, surgió un nuevo chispazo cuando Evangelina Anderson fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, distinción para la mujer más bella vinculada con el mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, agradeció la exmodelo en Twitter. A lo que Wanda Nara respondió picante recordando el enfrentamiento que tuvieron cuando participaron en Bailando por un sueño. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”, arremetió la empresaria.

El día que Evangelina Anderson fue consultada por el escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara

En noviembre del 2021, Evangelina Anderson visitó de sorpresa a su familia en Buenos Aires y fue sorprendida por las cámaras de LAM mientras se encontraba en el aeropuerto. Antes de volver a Europa, la modelo dialogó con la prensa y no pudo escapar a opinar sobre el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Al ser consultada por el famoso hecho de infidelidad cuyo protagonista era Mauro Icardi, Evangelina Anderson no quiso dar grandes definiciones: "No opino de nadie, no opino de la vida privada de nadie", expresó ante la insistencia del panelista de Los ángeles de la mañana.

Además, la esposa de Martín Demichelis no quiso posicionarse en ningún lado de la grieta, a pesar de que en redes sigue a la China Suárez. "No soy amiga de la China, la sigo pero no soy su amiga", aclaró.