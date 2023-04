La conductora Wanda Nara no para de sorprender a sus fans con sus inceibles looks. Para estar presente en el estadio Más Monumental del Club Atlético River Plate, la mediática uso un look fino y elegante para un partido de fútbol: Mono y zapatos taco aguja.

La empresaria se vistió con la firma Ginebra de Mica Tinelli, y llevó un mono de manga larga tipo safari confeccionado en gabardina. De corte recto con un calce perfecto al cuerpo y bolsillos al frente, con una cinta en la cintura. Llevo unos zapatos de la firma Saint Laurent registrada en el taco. En cuanto al make up llevó sombras de tonos claro, con un delineado negro que resaltan los ojos verdes de Wanda y un labial gloss nude y el peinado una cola de pelo tirante.

Wanda Nara estuvo presente en el Monumental con un look muy chic

Wanda Nara metió mano en la cocina de Masterchef

La conductora de Masterchef se mostró muy preocupada la noche del jueves al ver que una de las participantes no llegó con el tiempo de cocción del desafío en el "Jueves de última chance". Al notar que Delfina Gayoso estaba en el horno con su preparación de sus empanadas, la conductora se solidarizó, y pasó del otro lado de la isla y decidió ayudarla. Resulta que la cocinera eligió una olla pequeña para poder realizar la cocción de las empanadas.

En las redes sociales, la esposa de Mauro Icardi demostró que tiene habilidades para la cocina, pero esta vez, si bien tuvo un buen gesto, no pudo ayudarla de mucho, ya que la participante terminó fritando as empanadas que tenía en el aceite caliente de otro de sus compañeros quien se ofreció a compartirlo en su isla.

J.M