Wanda Nara reveló cómo es su vínculo con Maxi López y opinó de Daniela Christiansson

-A propósito, días atrás recibió en Buenos Aires la visita de Maxi López (38). ¿Mejoró la relación con él?

Wanda: -Sí, ya son varios años que mejoró. Los chicos crecieron y entonces pasé un poco más la pelota para el lado de ellos, cada uno tiene su teléfono y cada uno habla o no cuando quiere con su padre, ya no depende de mi, sino que se manejan entre ellos. Por suerte estamos bien hace rato, y lo bueno es que por más que haya habido distancias, los chicos nunca lo sintieron.

-¿Le alegra el hecho de que vuelva a ser papá?

Wanda: -Sí, porque Maxi es un buen padre y ahora lo va a vivir en otra edad y de otra manera. Nuestros hijos los tuvo de muy jóven, en pleno auge de su carrera, corríamos de un lado para el otro. Tengo buenos recuerdos de él como padre.

-¿Conoce a su actual pareja, Daniela Christiansson (31)?

Wanda: -Si, de un cumpleaños de mis hijos. Yo soy muy argentina y ella muy europea. Y ahí esta la diferencia, una sueca y una argentina son como el agua y el aceite... Obvio que la respeto, porque es la mujer que eligió Maxi.

¿Es diferente criar a las nenas que a los varones?

Wanda: -Sí, hay diferencias porque las nenas requierem mucho más tiempo, son intensas en todos los sentidos. Me cuestan mucho más, no se si tuve suerte con los tres varones, pero ellos son más tranquilos, comprenden todo. Ellas son más complicadas, pero ahí estamos con Mauro, que también es muy buen padre, sosteniendo la cosa. A él le encantan las nenas, con ellas tiene un vínculo muy especial. A veces me cuenta que viene de entrenar y tiene 65 llamadas de Isabella en el celular (risas), son muy intensas.

-Bueno, tienen a quién salir...

Wanda: -Sí, yo también soy de demandar atención (risas),,, Capaz ahora la maternidad me tranquiliza un poco más.

-Los varones, ¿quieren jugar al fútbol como su padre y como Mauro?

Wanda: -Sí, salieron dos delanteros goleadores, el más grande y el más chico, ¡y un arquero! Valentino hizo 59 goles el año pasado en las inferiores del Paris Saint-Germain, imaginate si le gusta o no. Y lo de “Coqui” (Constantino) como arquero surgió en un partido que hicimos grandes con adultos. Se atajó todo, ¡no sabés los pelotazos que le sacó a Mauro!

-¿Sus hijos ven con buenos ojos vivir en la Argentina?

Wanda: -Sí, a Valentino le encanta el fútbol y su sueño es formarse en algúb club de Argentina como lo hicieron su papá y Mauro. A ellos les inculqué mucho amor por la Argentina, si bien vivieron poco acá. Pero no es fácil, lo de los colegios es todo un tema, son muchos y veremos cómo se resuelve.