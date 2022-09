Wanda Nara reveló cuál es el ejemplo que quiere darle a sus hijos 

Wanda Nara está disfrutando de sus primeros días en Turquía. Luego de que Mauro Icardi dejara el PSG, se trasladó junto a su familia a Estambul para iniciar una nueva etapa deportiva. Cansada de las “mentiras” que dice la prensa, la empresaria utilizó sus redes sociales para hacer su descargo y aprovechó unos minutos para dejar en claro cuál es el ejemplo que pretende darle a sus hijos.

“Como toda mamá, como hace cualquier madre de un marido que cambia de ciudades o trabajo, mi parte de contener, de acompañar, de anotar a los chicos en el colegio, hacer mudanza, buscar casa, etc. Lo hago de la mejor manera y soy yo quien arrastra el camión de la mudanza de mi casa” comenzó diciendo la rubia en sus historias de Instagram.

“Estoy haciendo además la parte contractual, la parte emociona, emotiva, y todo eso. Entonces que algunas mujeres critiquen a una mujer de la cual yo siento que voy a ser ejemplo para mis hijos, me parece que deberían hacer algo con sus vidas” agregó la mediática en su descargo.

Luego Wanda utilizó unos minutos para responder una pregunta que le hicieron, sobre la posibilidad de vivir sin trabajar. “Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar. Mis hijos y sus hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga a mis hijos que no trabajen. Me parece que la vida se trata de seguir creciendo, siempre se puede ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos. Siempre admiro que alguien que tenga más que yo, más ganas que yo, siga luchando por las cosas de la vida” expresó la rubia.

“Seguramente puedo que me equivoque, puedo tener fallas. Si viviera de la tarjeta de mi marido encerrada en mi casa, yendo al super y viniendo, no hay margen de error. Prefiero tener otro tipo de vida. Prefiero equivocarme por hacer cosas de mi vida, que quedarme en un sillón criticando la vida de los demás sin hacer nada. Yo soy así. Y no juzgo a los que sean diferentes, porque me parece que no hay que ver tanto la vida de los demás” cerró la mayor de las hermanas Nara.

Mauro Icardi descolocó a Wanda Nara con una pregunta en pleno vivo que levantó sospechas:

Wanda Nara realizó un vivo en Instagram que dio mucho que hablar. La mediática se tomó un momento de charla con sus fanáticos y en medio de algunas revelaciones sorprendió la consulta que le hizo.

La mediática hizo un vivo desde el aeropuerto junto a Kennys Palacios, en ese momento, se pudo ver una consulta del futbolista que generó gran repercusión: "¿Estás embarazada?", le preguntó Mauro, pero inmediatamente ella fue por la negativa asegurando que eso sería imposible.

“¿Wanda mamá por sexta vez? ¿Será chiste de Icardi?”, preguntó Pía Shaw en LAM, donde estaban analizando la interacción de la mediática con sus fans. “No creo que si está embarazada Mauro lo vaya a preguntar con un chistecito así en Instagram”, agregó Silvina Escudero.

