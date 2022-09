Wanda Nara hizo un vivo desde Ezeiza a punto de tomar un vuelo para Europa y lo hizo para negar de manera rotunda que hay rispideces con Natalia Oreiro y toda la producción de Telefe por este "inesperado" viaje.

Según informaron en LAM, Telefe está furioso con Wanda Nara porque avisó con dos horas de antelación que se iba a Europa a trabajar en el pase de Mauro Icardi al Galatasaray en Turquía.

Wanda Nara contundente sobre los rumores de enojo con Telefe y Natalia Oreiro.

En una especie conferencia de prensa donde diferentes medios participaron, Wanda Nara respondió y dio detalles de su relación actual con Telefe, Natalia Oreiro y todo el equipo. "No hay ningún tipo de problema", afirmó la empresaria de manera categórica. Respecto a su viaje, afirmó que lo sabián quienes debían saberlo.

“Ya lo dije, me llevó rebien (con Natalia Oreiro). Nati es un amor y la verdad, nació o está naciendo una muy linda amistad, y con Lizy y Kari también. Kari es divina. ¡A Moldasvky lo amo! Lo voy a reextrañar. Ese es el problema cuando me vaya", y agregó: "Quiero hacer una obra de teatro con ellos”. Comentó Wanda a la pregunta que le hicimos si era cierto que Telefe y Natalia Oreiro estaban enojados con ella por el viaje.

Por otra parte, Wanda aclaró que ya estaba todo hablado con Telefe. La producción sabía que este viaje se podía presentar en cualquier momento. Asimismo, remarcó que los fines de semana no graban ¿Quién es la Máscara? pero, esta semana, de manera especial no se graba jueves y viernes, por lo que pidió el permiso para faltar el miércoles.

Sobre el hecho de que mañana no asista a la presentación oficial del programa ante la prensa, la investigadora aclaró que lo de mañana será una rueda de prensa más: “Estuve haciendo notas y un montón de cosas todo este tiempo, surgió esto y la verdad que no daré algunas notas, pero creo que no hace falta que se enteren del programa por mí mañana en una nota".

"Estuve haciendo notas todo este tiempo y es prensa. La verdad que todos estos días he atendido un montón de periodistas. Si el objetivo de mañana es comunicar, creo que comuniqué demasiado que el lunes empieza el programa", explicó Wanda Nara.

Wanda agregó que este viaje lo planteó como una duda, ya que tiene la suerte de muchos de los productores son amigos de ella. “Podría haber viajado tranquilamente pasado mañana y ellos me dijeron y me aconsejaron que viajaría mañana, así que está todo muy alejado de la realidad todas estas versiones”.

Wanda Nara aclaró que los días que estuvo en Miami con Mauro Icardi y Zaira Nara en el lanzamiento de su marca en esta ciudad, los hizo en los días que les dieron libre en Telefe y ya están pactados con antelación.

¿Wanda Nara embarazada?

Mauro Icardi hizo parte del vivo que Wanda Nara hizo y para ponerle picante a la transmisión, le preguntó a Wanda si estaba embarazada.

Wanda Nara respondió sin duda que no es así, que no está embarazada y dio a entender que si tenía algo de pancita era por comer pizza. Finalmente, la empresaria dijo que la vida es una sola y es para disfrutarla.