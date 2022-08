Kennys Palacios reveló algunos secretos del vínculo que mantiene con Wanda Nara en PH Podemos Hablar, y en las redes comenzaron a recordar la relación de la empresaria con Evangelina Anderson. Wanda dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo al hacerse conocida por “ser virgen”, mientras que Evangelina inició como bailarina en Pasión de Sábado. Con el tiempo, las rubias conocieron a importantes futbolistas y lograron destacarse entre las esposas de las estrellas del deporte.

Wanda Nara y Evangelina Anderson unidas por un vínculo no tan lejano

Cuando Wanda Nara estaba en pareja con Maxi López, durante una temporada en Villa Carlos Paz, Evangelina Anderson aseguró que el futbolista había estado coqueteadola. Desde entonces, Wanda y Evangelina iniciaron una rivalidad que, al parecer, no terminó. Las rubias, en más de una oportunidad, tuvieron diferencias, protagonizaron escándalos y hasta llegaron a copiarse looks.

Aunque intentaron mantener una relación cordial en un principio, cuando Evangelina posó para la portada de la revista española Sport como “la mujer más bella relacionada con el mundo del fútbol”, Wanda fue filosa en la red social del pajarito.

“No me interesa hablar con Wanda Nara. Nunca fuimos amigas. Lo que más me duele es que se metan con mis hijos. Martín dice que tiene una obsesión conmigo” comentó Evangelina sobre la polémica que protagonizaron acerca de sus hijos en el 2013.

Cuando las modelos hablaron con Paparazzi sobre el vínculo que las une. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor” expresó Wanda Nara, mientras que Evangelina Anderson agregó “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”. “Fue algo así como Gente que busca gente! Nos pusimos muy felices. Y ahora que somos primas, vamos a pasar Navidad juntitas” bromeó Wanda.

Mientras tanto, la mayor de las hermanas Nara sigue sumando polémicas a su carrera.

La tristeza de Evangelina Anderson al dejar el país junto a su familia:

A mediados de diciembre pasado, fue noticia que Evangelina Anderson junto a su esposo Martín Demichelis y sus hijos, llegarían al país para estar presentes en el casamiento de la hermana del futbolista que contrajo matrimonio en la localidad de Justiniano Posse, en Córdoba.

La tristeza de Evangelina Anderson al dejar el país junto a su familia

Luego de la celebración familiar, la familia Demichelis-Anderson, se dedicó a reencontrarse con las personas que aman dentro de nuestro país. Tanto es así que la despedida de Argentina en enero se le hizo cuesta arriba a Evangelina Anderson, quien compartió con sus seguidores la triste despedida.

“Esta familia se despide de su tierra. Gracias por todo el cariño que nos dieron tanto nuestra familia, amigos y la gente que tuvimos la oportunidad de conocer y nos saludó con tanto cariño. Ojalá volvamos pronto. Un pedacito de nuestro corazón se queda acá”, fueron las palabras que Evangelina Anderson escribió en sus redes.

Para acompañar esa publicación, eligió nada más ni nada menos que una foto de la familia completa arriba del avión que los llevará de regreso a Alemania, donde viven actualmente. Pero eso no es todo, ya que Evangelina Anderson escribió “Cómo duele” junto a un corazón roto en un video donde muestra la vista desde el avión.

