Varias celebridades viajaron a Punta del Este para celebrar las fiestas y recibir el 2023. Wanda Nara, junto a sus hijos, se cruzó con Marcelo Tinelli y reveló la interesante propuesta que le hizo el conductor. Sin embargo, apuntó contra sus compañeros de El Trece y aseguró llevar una lista negra.

En plena celebración de Año Nuevo, Wanda Nara condujo un evento en el que desfiló una de sus hijas, Francesca, y en el que muchas celebridades se acercaron a saludarla. Entre ellas, Marcelo Tinelli, quien le propuso conducir un programa en El Trece. "Si llego a ir para Canal 13, hay muchos que van a tener que agarrarse porque tengo a varios en la lista negra, incluido este programa", expresó Wanda a un móvil de Socios del Espectáculo.

Wanda Nara y Marcelo Tinelli juntos en Punta del Este

"Marcelo hace tiempo que me quiere ver en la tele. Ya hace un tiempo me había acercado algunas propuestas. Él sabe que me gusta conducir, veremos qué pasa", respondió Wanda Nara dejando una incógnita a sus seguidores. Wanda todavía no comunicó a sus fans los planes laborales que tendrá en este nuevo año.

Wanda Nara junto a sus hijos en Punta del Este

Uno de los principales motivos de su viaje a Punta del Este fue para cerrar negocios y contratos de nuevos proyectos que encarará durante el 2023. Por el momento, Wanda Nara no tiene nada definido en Argentina y esta propuesta de conducción podría determinar su estadía en el país.

Isabella Icardi mandó al frente a Wanda Nara en un VIVO de Instagram

La hija menor de Wanda Nara, hizo un comentario sobre las salidas nocturnas de su madre y la dejó expuesta en un vídeo, que no tardó en viralizarse en redes sociales. Mediante una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de la empresaria, en medio de una charla con sus seguidores, aseguró que siempre está acompañando a sus hijos. Sin embargo Isabella la retrucó y le aseguró que no siempre está con sus hijos porque "Se va de casa en la noche".