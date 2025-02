Mauro Icardi disparó contra Wanda Nara después de la denuncia penal: "Tiene miedo a que se sepa la verdad"

Wanda Nara y Maxi López tomaron la decisión de denunciar penalmente a Mauro Icardi ya que desde el colegio de sus tres hijos notaron conductas extrañas y terminaron por descubrir que el futbolista habría maltratado a uno de los menores. Después de conocerse esta noticia, el futbolista volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales y apuntó contra su exesposa asegurando que “falta poco”.

La batalla por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi quedó relegada después de que desde el Colegio Lincoln, al que asisten los tres hijos mayores de Wanda, elaboraran un informe sobre maltrato por parte del santafesino a uno de ellos, aunque no se especificó a cuál.

Mauro Icardi disparó contra Wanda Nara después de la denuncia por maltrato a los hijos que tiene con Maxi López: “Tiene miedo a que se sepa la verdad”

Ayer se conoció que desde el Colegio Lincoln, al que asisten Valentino, Constantino y Benedicto López, habían elaborado un informe sobre el maltrato que uno de ellos habría recibido por parte de Mauro Icardi. Frente a esto, Wanda Nara y Maxi López decidieron iniciar una denuncia penal contra el rosarino, pero él no se quedó sin contestar y lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen papá, palabras textuales”, inició el jugador.

“¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro no?”, continuó respecto a las anteriores denuncias hechas por la conductora.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Que buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual vamos probando a ver quien nos hace el favor”, agregó.

“¿La misma que quería el divorcio y cuando lo presenté enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmm raro”, señaló pese a que a continuación él también agregó la foto de un chat.

“¿La misma que me prohibió, con denuncias, publicar fotos de mis hijas en redes sociales por despecho, envidia y celos a mi nueva pareja, pero claramente en sus “leyes” reina el “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Raro también, ¿verdad?”, preguntó.

“Tranquilos, que falta poco… Les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo… Ah, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo, ¿miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo? Tic tac, tic tac… Falta poco”, finalizó con su famosa frase que hace referencia a Johnny Depp.

El descargo de Icardi

Además, terminó por agregar una foto de un chat con Wanda, hace una semana, donde la mediática le consulta si quiere buscar a “Benchu”, uno de sus hijos. Y finalizó con una imagen de Depp y asegurando que “pronto se caen las caretas”.

Mauro Icardi decidió enfrentar la denuncia de Wanda Nara y Maxi López con un simple descargo por Instagram, y no se mostró afectado por los dichos de su exesposa y el informe presentado por el colegio de los menores a los que prácticamente crió.

MVB