Hace unas horas Wanda Nara fue confirmada como la flamante animadora para la nueva temporada de MasterChef a través de la señal de Telefe. La mediática debutará en el programa de cocina más famoso del país junto a una versión con participantes amateurs y que se presume que esté en el aire al término de Gran Hermano.

La información sorprendió a todos, ya que, sonaban nombres como Iván de Pineda y Paula Chaves para presentar el formato. Sin embargo, el canal de las esféricas se decidió por la ex pareja de Mauro Icardi. Tras saberse la noticia, Germán Paoloski de El Noticiero de la Gente entrevistó a Wanda Nara para conocer sus impresiones y expectativas.

Pero lejos de ser un diálogo normal, la empresaria soltó una frase que causó una gran polémica en las redes sociales. “Estoy trabajando un montón y con Telefe venimos haciendo un camino paso a paso. Ellos saben lo que a mí me gusta, dónde puedo estar, donde no, hicimos un piloto y después me olvidé. Me encanta MasterChef porque me gusta el programa y esta edición de amateurs va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados”, señaló Wanda.

Wanda Nara fue presentada oficialmente como la conductora MasterChef Argentina.

Y ya casi al final de la entrevista, soltó: “Hay un casting muy grande que se está haciendo, lo que más me gusta es conocer historias y darle la posibilidad a personas entre comillas normales, como somos todos, los famosos somos personas normales, de cumplir un gran sueño”.

Esto último fue lo que generó que cientos de usuarios se expresaran en las redes, en claro repudio hacia Wanda Nara.

Comentarios como: “Cuando aprendas a hablar bien, voy a mirar MasterChef”, “Todavía no empezó y ya hizo todo mal”, “¿Personas normales? Desde ya es un no”, “Ella es paranormal o metaverso”, se pueden leer en Twitter, cuestionando las declaraciones de la ahora morocha.

AM