Wanda Nara terminó su trabajo en el país y junto a Kennys, su maquillador y amigo, la polémica empresaria armó valijas y tomó rumbo a Estambul, Turquía, donde la espera Mauro Icardi para continuar cara a cara con los enfrentamientos.

Antes de abordar el avión, Wanda Nara habló con Ángel de Brito en LAM y contó y opinó de todo, incluyendo a su blanqueada rival, la actriz China Suárez, cuya relación de amistad se terminó en octubre del año pasado cuando explotó el Wanda Gate al referirse por "zorra" a la cantante.

Ángel de Brito fue al hueso y le preguntó a Wanda sobre la historia que ella le respondió a él ayer, donde la mediática modelo aclaró, el porqué llamó a la China Suárez "zorra" y donde se retractó diciendo que debió haberlo hecho en privado y no de manera pública.

Wanda Nara cambió su postura sobre la China Suárez: "Me tomaría un café con ella".

"Creo que me quedé corta, porque el llamado, saludar a mis hijas y decirnos 'las quiero ver en París pronto', es más que de zorra. Por eso fue el 'zorra', pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así", comentó ayer Nara.

Teniendo en cuenta ese contexto, De Brito le preguntó a Wanda Nara si se tomaría un café con la China Suárez. La respuesta de la modelo sorprendió a todos: "Sí, yo no tengo problema con nadie. No tengo ningún problema, no estoy enojada con nadie".

Ángel le metió más picante a la conversación y de manera previa le dijo que, una de las condiciones que puso la China Suárez para aceptar estar este domingo en Almorzando con Juana Viale, era que no le preguntaran por Wanda Nara. Sobre ese tema, la blonda fue directa: "Ni idea, yo nunca pongo ese tipo de condiciones, cada uno maneja su carrera como quiere".

Cuándo vuelve Wanda Nara al país

La modelo contó que va Turquía, pero vuelve en 10 días, ya que tiene aún dos campañas por grabar para el Mundial de Qatar 2022 para Telefe. "Tenía que ir a Qatar, pero seguramente las haga en Buenos Aires".

La famosa y estratega de los medios, aseguró que no está del todo cerrado su participación en vivo en el Mundial de Qatar 2022, pues hubo dos marcas que no se pudieron poner de acuerdo con los honorarios.

Wanda Nara cortó con el misterio con L-Gante

Sin anestesia y ya con todo el trabajo hecho con L-Gante, Ángel de Brito le consultó a Wanda Nara si era verdad que era novia del creador de Cumbia 420.

"NO", así de rotunda y categórica fue la respuesta de Wanda a la pregunta de si está de novia con el cantante de General Rodríguez. "Qué es lo que tienen?", retrucó De Brito. "No sé, no le pongo un título... Es buena onda".

Sobre la pregunta si es amistad con con sexo, Wanda Nara respondió que su nivel de mujer liberal no llega hasta ese nivel. "Él es buena onda, no lo conocía y en este viaje lo conocí, nada más".