Wanda Nara sorprendió con un emotivo mensaje desde Maldivas para Kami Franco, la famosa figura de Tik Tok que se hizo viral por su particular historia de vida.

La joven de 22 años, oriunda de Villa María, compartió un video en el que aparece llorando desconsolada, desanimada por la críticas que recibe a diario y fue Wanda quien se tomó el tiempo de dedicarle un mensaje de apoyo.

"Que nadie te deje hacer lo que te hace feliz. No le des el poder de lastimarte. Si le quitás el poder a quien solo busca lastimar, no les dejás más nada en la vida. A la gente vacía que sólo vive buscando meterse en la vida de los demás, no hay que darles ese poder", expresó Wanda Nara mientras disfruta de sus vacaciones en Maldivas junto a Mauro Icardi.

Wanda Nara sorprendió con un emotivo mensaje para Kami Franco, la estrella de Tik Tok

Kami Franco, quien tiene más de dos millones de reproducciones en Tik Tok, se convirtió en popular en esa red social por sus videos con El Moneda, su pareja. Ambos comparten parte de su vida cotidiana y la felicidad que le generan las cosas simples.

Sin embargo, durante esta semana la cordobesa confirmó que no realizará más videos, debido a la cantidad de comentarios en repudio por recibir canjes gracias a su popularidad.

La historia de Kami Franco

El relato de Kami Franco no es el típico de un cuento de hadas, sino que dista mucho de una infancia feliz.

La joven fue separada de su familia cuando tenía 11 años para vivir en instituto de menores. Luego, se mudó a Olavarría con un hombre mayor que la sometió a violencia de género cuando apenas tenía 14 años.

Kami Franco junto a su pareja.

“Conocí a una señora cuando iba a hacer compras, que era súper buena. Ella a lo mejor vio que mi pareja me pegaba. Y ella me aconsejó. Me habló mucho. Yo le decía que extrañaba mucho a mi mamá, que había perdido comunicación con mi familia y que estaba muy sola. Ella hizo tanto que me convenció. Firmó como que era su sobrina, me dio plata y comida para el viaje y subí solita de noche a un colectivo para volver a Villa María", reveló.