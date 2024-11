Además de su profesionalismo, la conducción de Wanda Nara en Bake Off Famosos no deja de ser motivo de memes y risas. La conductora viste el estudio de momentos icónicos. Desde el comienzo de la competencia, ya fue la protagonista de diversos bloopers, como cuando se comió los ingredientes de una preparación o al momento que casi arruina un flan al intentar desmoldarlo, o al chupar una cuchara que debían seguir usando o cuando sufrió no una, sino dos caídas.

En este sentido, el miércoles pasado la empresaria protagonizó otro momento que desató una catarata de risas entre los competidores e incluyó el desarme de una preparación.

La inesperada confusión de Wanda Nara

La noche del miércoles, Bake Off Famosos tuvo una temática especial dedicada a homenajear a los campeones del mundo de Qatar 2022. Ya al inicio del programa, se mencionó a los tres participantes que habían quedado en la cuerda floja: Gastón Edul, Eliana Guercio y Damián De Santo. A raíz de esto, Wanda Nara anunció la posibilidad de subir el promedio y “llegar más tranquilos a la prueba creativa final”, que luego explicó Damián Betular.

El reto del día consistía en pegar hexágonos y pentágonos para formar una “pelota de fútbol”, los dos mejores pasarían a la siguiente prueba para levantar el promedio.

Una vez recreadas las pelotas hechas de pastelería, el jurado determinó que Gastón Edul fue “el menos logrado”, y Wanda, con su destacable personalidad, quiso recalcar el trabajo del periodista deportivo y tomó un de los elementos previamente preparados por los participantes.

La conductora, despistada, arrojó la pelota al piso esperando que rebotara, pero olvidando que estaba hecha para demostrar los dotes creativos y pasteleros de los competidores. Sin embargo, la pelota claramente no tuvo ese movimiento y la preparación quedó desparramada por el suelo. En ese momento, Damián Betular cruzó entre risas a la empresaria: “No rebota, es de pasta. Es una torta, por favor”.

De una forma empática y optimista, Edul quiso devolverle el gesto a Wanda y pidió que le tiraran la pelota para cabecearla, pero esta se partió, provocando la risa de todos en el estudio y generando así una nueva anécdota que no tuvo desperdicio.

Participantes de Bake Off Famosos.

Luego de las risas y el despiste de la conductora, llegó el turno de la prueba creativa, en la que los pasteleros amateurs tuvieron que lucir su creatividad y recrear una escena con galletas sobre un recuerdo memorable del último mundial.

Los participantes innovaron con distintas imágenes de aquel 18 de diciembre de 2022, como Damián De Santo, que recreó la atajada del Dibu Martínez con el pie en Qatar, pero lamentablemente lo hizo con exceso de harina. La galletita del actor no estuvo a la altura de las otras recreaciones, y tras la situación en la cocción de la galleta, el jurado decidió que sea el nuevo eliminado de la competencia, salvando así a Gastón Edul.

