Un nuevo capítulo de Bake Off Famosos dejó mucho que hablar entre el público. La noche del martes, el certamen de pastelería se volvió bien argento con un nuevo desafío para los participantes. Dejando el sabor dulce de un lado, debieron preparar empanadas apelando a la creatividad en los sabores. Se trató de un complicado desafío, a sabiendas de que se trata de un plato típico nacional. Pero más allá de la técnica que usarlos los participantes, una actitud de Nacho Elizalde con Cande Molfese se llevó todas las miradas -y críticas- por parte del público.

La actitud de Nacho Elizalde con Cande Molfese

Entre los participantes de Bake Off Famosos se generó una buena relación y eso traspasa la pantalla. Es el caso de Nacho Elizalde y Cande Molfese, quienes se muestran muy cercanos y compinches, donde entre sus interacciones las risas no faltan. Pero si bien el joven se muestra muy gracioso, tuvo una actitud que expuso a su compañera y generó controversias en las redes sociales.

La interacción se dio cuando Nacho se acercó a la estación donde se encontraban Cande y Eliana Guercio, allí el joven le ofreció a sus compañeras que probaran la salsa sweet chili que realizó como acompañamiento de su plato. De inmediato, ambas no dudaron en aceptar el ofrecimiento.

Muy entusiasmada, la influencer dio la aprobación de la salsa de la que destacó su especial sabor. La misma respuesta tuvo la esposa de Chiquito Romero, pero le pidió a Nacho que le de el secreto para lograr tal perfección. El joven relató la lista de ingredientes: "Salsa de ostras, salsa de pescado…”. Al momento que mencionó el segundo producto, Cande no dudó en reaccionar con espanto y su actitud la contagio al joven, quien en aquel momento dimensionó que le hizo probar un alimento que tenía derivados de animal.

La también actriz desde hace un largo tiempo es vegetariana, esto indica que no come alimentos con derivados de animales. De allí su espanto, cuando escuchó que consumió pescado. La polémica incidió en la actitud de Nacho, quien se burló de la situación. “Contaminé a la vegetariana…rompiste tu promesa”, se burló.

Por su parte, la joven no se lo tomó mal, sino que criticó a su compañero, ya que conoce la política que tiene con respecto a los alimentos que consume. "Nachito, que me conoce, tenemos un vínculo, sabe que yo soy vegetariana”, lanzó. No obstante, se tomó con humor lo ocurrido y aseguró que si bien la salsa estaba rica, prefería que los peces estén vivos en su hábitat natural, dejando en claro su posicionamiento proteccionista.

Sin embargo, aunque esto no generó conflicto entre los amigos, en redes sociales se generó controversias ante la actitud de Nacho, ya que los usuarios indicaron que él no respetó la elección de la actriz. Además, se indicó que si bien no se trató de una situación intencionada, la respuesta con burla que dio fue lo más cuestionable.