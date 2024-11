Wanda Nara mostró la sorpresa que el dio L-Gante: "El último romántico"

Después de varias idas y vueltas, rumores y especulaciones, amistades y enemistades, Wanda Nara y L-Gante finalmente blanquearon su relación y comenzaron a mostrarse en público. El pasado martes, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) acompañó al músico a uno de sus shows en San Telmo y, desde la platea, presumió el romántico regalo que recibió de parte de él.

Según reveló la cuenta de Instagram Gossipeame, el referente de la cumbia 420, Elián Valenzuela, se presentó durante la madrugada y, en el VIP del boliche, se mostró muy cariñoso con Wanda. Según Pochi, administradora de la cuenta, “se los veía muy a los besos, súper acaramelados en el VIP”.

El romántico gesto de L-Gante a Wanda Nara en pleno show

A través de su cuenta de Instagram, y ante sus más de 16 millones de seguidores, Wanda Nara publicó un video del show L-Gante donde se lo ve dedicándole la canción “El último romántico”. Antes de interpretarla Elián tomó el micrófono y, señalando hacia donde ella estaba, le expresó: “Está allá igual, la romántica”.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Wanda también subió a sus historias una foto junto a su nuevo amor, en la que él sostenía un gran ramo de rosas rojas como regalo para ella. “El último romántico”, escribió Nara en la publicación, destacando el gesto de su pareja.

La conductora recibió un enorme ramo de rosas por parte del músico.

Wanda Nara, el divorcio y la demanda a Mauro Icardi

Si bien es cierto que durante las últimas semanas Wanda Nara se mostró más cerca de Mauro Icardi y que se especula con que el futbolista estaría encaminado a salir del club turco para formar parte del Club Atlético River Plate y en consecuencia volver a la argentina, todo indica que su historia de amor estaría terminada definitivamente.

Mauro Icardi.

Tras de la oficialización de la relación con L-Gante y el encaminado divorcio con el ex amigo de Maxi López, trascendió que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) habría tomado una serie de categóricas decisiones con respecto a su exmarido. “Hay una versión de una demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi”, sostuvo el periodista Diego Estéves en A la tarde (América). Asimismo, dijo que lo “llevaría a la justicia” por presuntamente no pagar la cuota alimentaria en los últimos seis meses.

“La información que tenemos es que desde hace seis meses Mauro Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común, además de otras cuestiones menores, por ejemplo, el tema de las mascotas”, expresó el periodista.

A partir de esto, intercambiaron acerca de que esta decisión estaría relacionada con el comunicado que compartió Wanda Nara a través de sus redes sociales en el que dejó entrever que no recibió ayuda económica de parte del padre de sus hijas con el traslado de Turquía a Buenos Aires y lo acusó de retener a las mascotas de Francesca e Isabella, sus hijas.