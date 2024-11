Damián Betular reveló el motivo por el cual se va de OLGA

Damián Betular se ha ganado el corazón de los argentinos, consolidándose no solo como uno de los mejores pasteleros del país, sino también como una figura destacada en la televisión. Tras su paso por Bake Off, su participación como jurado en MasterChef y su regreso a Bake Off Famosos, el pastelero ha construido una sólida carrera mediática.

Damián Betular en OLGA.

Desde su llegada a OLGA, en el programa Sería Increíble junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, Betular ha mostrado una faceta auténtica y espontánea, ganándose aún más el cariño del público. Sin embargo, su paso por el canal de streaming liderado por Migue Granados estará en pausa por un tiempo.

En la emisión de esta mañana, Betular anunció que tenía un viaje planeado desde hace tiempo, lo que lo mantendrá fuera hasta el próximo año. Aclaró que no se trata de una renuncia, sino de un receso en su rol en el programa. Conmovido, el jurado de Bake Off dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Desde el primer día, ustedes fueron tan buena onda, con un espacio genial; no sabía lo que era hacer otra cosa que no fuera un reality. Me sirvió mucho en lo personal para crecer y romper con algunos prejuicios que tenía”, compartió Betular, visiblemente emocionado.

“Por más que tengo buena onda, me castigaba bastante, y siento que este es un gran momento. Tuve una familia que me contuvo siempre”, confesó el pastelero, tratando de contener las lágrimas. “No quiero estar triste porque volveré, pero es triste no estar mañana aquí a las ocho de la mañana”, añadió entre lágrimas.

“Siento que pude mostrarme tal cual soy, ese es el gran premio que tengo en mi vida, poder ser yo mismo”, concluyó Damián Betular. Al finalizar, sus colegas lo despidieron con un cálido abrazo, prometiéndole un regreso lleno de cariño y apoyo.