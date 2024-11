Tras el reciente cruce entre Cami Homs y Lizy Tagliani, la modelo y exesposa de Rodrigo De Paul recibió otro fuerte comentario este martes en Bake Off por parte de Wanda Nara.

El vínculo entre Camila Homs y el futbolista de la albiceleste Rodrigo De Paul, continúa dando de qué hablar, tanto es así que incluso dos años después de su separación, la conductora y comediante Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez la llamó “cornuda” e hizo público su apoyo a Tini Stoessel. Ahora, Wanda Nara se sumó a la escalada de comentarios picantes haciala modelo y en medio de un desafío en Bake Off Famosos lanzó una terrible frase.

El picante comentario de Wanda Nara sobre Rodrigo de Paul que descolocó a Camila Homs

Este martes, en el reality de Telefe, los participantes debían preparar 6 empanadas y una salsa para homenajear a la selección. Wanda, luego de haber presentado el desafío creativo, rápidamente buscó complicidad en la modelo y aclaró que las empanadas no podían contener “nada que los mate”.

“Yo sería Yiya Murano si soy vos”, expresó Wanda Nara entre risas en referencia a la histórica envenenadora de Monserrat. Rápidamente, Vero Lozano y los demás participantes estallaron en carcajadas ante el tragicómico momento en la carpa. “La está picando Wanda” sumó en off Lozano.

Cami Homs, a diferencia de lo ocurrido en el estudio de la diva con Tagliani, reaccionó con humor ante el comentario de Wanda y se sumió a las risas de los demás participantes. Luego aclaró que las empanadas del desafío las iba a hacer en homenaje a sus hijos y no puntualmente en honor a la "scaloneta".

Wanda no quiso dejar pasar la oportunidad de mencionar indirectamente a Rodrigo De Paul ante Camila Homs y afortunadamente sus dichos no fueron tomados con ningún desprecio por la modelo, sino lo contrario cercanía por la complicidad que ambas generaron. Cami Homs aún se mantiene en carrera en Bake Off tras haber vuelto en el repechaje.