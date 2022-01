Wanda Nara revolucionó Buenos Aires, con su llegada para pasar las fiestas en su mansión de Santa Bárbara y además abrir su tienda de cosméticos. Ahora, con el festejo de Año Nuevo consumado, volvió a París con toda su familia y Mauro Icardi. Pero al parecer estaría preparando una mudanza al norte de Italia.

El rápido regreso a Francia es por que Icardi debe entrenarse con el PSG, club que no lo tendría en cuenta por todos los problemas personales que pasó, y la larga ausencia que tomó cuando estalló el Wandagate.

Wanda Nara volvió a París, pero ya prepara su próxima mudanza: ¿donde viviría?

La preocupación de Wanda y Mauro por estas horas es donde van a vivir, si el delantero es negociado cuando abra el mercado de pases. Todos podrían recaer en Turín, si es que el firma con la Juventus de Italia.

Por estas horas, la chance mas concreta parece ser la del Juventus de Italia, justamente en Turín, que ha mermado su rendimiento desde que se fue Cristiano Ronaldo, (quien volvió al Manchester United). De concretarse, de hecho ya hay conversaciones al igual que lo hubo años atrás, Wanda volvería a vivir en Italia.

Mauro Icardi volvería a jugar en Italia.

Mauro Icardi reveló que es lo que más odia y a qué le tiene fobia

Luego de pasar la Nochebuena y la Navidad con todos sus hijos, Wanda Nara dio una entrevista para una marca de indumentaria junto a su esposo Mauro Icardi quien se abrió por completo. No sólo habló de las bondades de sus mujeres, sino que contó que es lo que más odia y le preocupa cuando está en su casa.

Pía Shaw, en "Los Ángeles a la Mañana" vio la entrevista antes que todos y contó que Mauro tiene una especie de fobia, que odia los malos olores y por eso "vive perfumado".

"Mirá te voy a contar algo que pasó, resulta que en la cocina de la casa de Santa Bárbara sentía un olor feo y empezó a buscar de donde provenía hasta que descubrió que venía de la heladera. Entonces le avisó a Wanda que la vació y la limpió toda. Pero eso no conformó al jugador que siguió sintiendo olor feo en la cocina. ¿Qué hizo? Dijo 'bueno, me cansé regalemos está heladera y mañana traemos una nueva' Hasta en ese mínimo detalle Mauro no soporta los malos olores", cerró la angelita.

Mauro Icardi reveló que es lo que más odia y a qué le tiene fobia.



FL