Mauro Icardi reveló que es lo que más odia y a qué le tiene fobia

Luego de pasar la Nochebuena y la Navidad con todos sus hijos Wanda Nara dio una entrevista para una marca de indumentaria junto a su esposo Mauro Icardi quien se abrió por completo. No sólo habló de las bondades de sus mujeres sino que contó que es lo que más odia y le preocupa cuando está en su casa.

Pía Shaw, en "Los Ángeles a la Mañana" vio la entrevista antes que todos y contó que Mauro tiene una especie de fobia y que odia los malos olores y por eso "vive perfumado".

"Mirá te voy a contar algo que pasó, resulta que en la cocina de la casa de Santa Bárbara sentía un olor feo y empezó a buscar de donde provenía hasta que descubrió que venía de la heladera. Entonces le avisó a Wanda que la vació y la limpió toda. Pero eso no conformó al jugador que siguió sintiendo olor feo en la cocina. ¿Qué hizo? Dijo 'bueno me cansé regalemos está heladera y mañana traemos una nueva' Hasta en ese mínimo detalle Mauro no soporta los malos olores", cerró la angelita.

El inesperado cambio de look de Mauro Icardi

Desde que Mauro Icardi llegó a Argentina para reencontrarse con su esposa y sus hijos, no deja de ser el foco de atención. En esta oportunidad, fue Kenny Palacios, quien advirtió del proceso del cambio de look que estaba atravesando junto al futbolista.

En primera instancia, pudimos ver que le estaban decolorando todo el pelo a Mauro Icardi, lo que daba por hecho que abandonaría su castaño oscuro natural. Horas más tarde, el deportista se animó a compartir a través de las historias de su cuenta personal de Instagram, el resultado final.

Un rubio platinado, tirando a gris, fue el color que eligió Mauro Icardi para arrancar el 2022 con nuevo look. Pero al parecer habría sido Kenny Palacios quien convenció al futbolista, ya que juntos se hicieron el mismo cambio de look y atravesaron juntos el proceso.

Por lo pronto, Wanda Nara no se expresó en las redes, como suele hacerlo, para dar su opinión respecto a la nueva imagen de Mauro Icardi, pero lo cierto es que ahora los dos lucen rubios. Esta sería la primera vez que el jugador del PSG hace un cambio tan rotundo.

