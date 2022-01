Julieta Prandi le hizo una picantísima pregunta al Tucu López

Hoy a las 11, "Es por Ahí Verano" comenzó su primer ciclo al aire por América TV con la conducción de Julieta Prandi y el Tucu López. De arranque nomas, la conductora le realizó una picante pregunta su compañero y sorprendió a todos.

Directamente al hueso: Julieta Prandi le hizo una picante pregunta al Tucu López.

Después de ver en redes sociales cómo pasó el fin de año de forma virtual junto a su pareja, Sabrina Rojas, y Luciano Castro y Flor Vigna, Prandi fue al hueso: "Venimos de pasar las fiestas, la gente está como allá arriba, nosotros también, se nota, y vos la pasaste de una manera particular", dijo Julieta. El Tucu López contestó: "Yo la pasé re bien, me fui a Tucumán, a ver a los López, y virtualmente estuve...".

Prandi al escuchar esto disparó: "Los tuyos, los míos, los nuestros... ¿es como un poliamor?". "No, no, poliamor es gente que se vincula sexo-afectivamente con otra gente...", aclaró el conductor y locutor. Entonces la conductora cerró: "Lo dije de manera graciosa, igual es muy moderno", justifico.

El Tucu festejando con su novia Sabrina Rojas de forma virtual.

Sabrina Rojas y Tucu López, juntos en TV: cuándo empieza y quiénes serán sus compañeros

Sabrina Rojas y Tucu López llevarán su amor a la pantalla chica y juntos conducirán Emparejados, un programa de entretenimientos en América.

Este ciclo se emitirá los domingos de 19:45 a 21 horas a partir del próximo 9 de enero, donde se realizarán un resumen de todo lo sucedido en la semana. Además, Tucu López y Sabrina Rojas contarán con una pareja invitada a los que someterán a un test.

También, tendrán una sección que se llamará La Tapa, en la cual adelantarán los temas de la semana. Los conductores no estarán solos y se sumará un panel de periodistas que incluyen a Débora D'Amato, Sebastián Pollastro (ex participante de GH), May Martorelli y Juan Etchegoyen.

No es el único desafío para Tucu López. Además de este ciclo con Sabrina Rojas, el locutor conducirá Es por Ahí Verano, junto a Julieta Prandi que reemplazará a Es por ahí, de Soledad Fandiño y Guillermo Andino, junto a Chantal Abad, Locho Losccisano, Guido Záffora y Fabián Rubino.

Sabrina Rojas y Tucu López, juntos en TV: cuándo empieza y quiénes serán sus compañeros.

FL