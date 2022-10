Wanda Nara y L-Gante enfrentaron juntos los rumores de embarazo

Wanda Nara comenzó a hacer un Vivo en su Instagram con la compañía de fondo de sus amigos Kennys Palacios y Flor Mellino.

Luego apareció Zaira Nara que salía de darse un baño de espuma.

Los cuatro están en Punta del Este y la empresaria aprovechó para responder preguntas de sus seguidores. Al rato, se sumó desde su casa L-Gante.

L-Gante y Wanda Nara.

Una de las consultas que hicieron los presentes fue si Wanda Nara está embarazada.

"No, no estoy embarazada. Dejen de preguntar eso", respondió la ex de Mauro Icardi.

"¿Quién da esas confirmaciones?", preguntó L-Gante por su parte. "Kennys", contestó Wanda Nara en chiste.

De esta manera, la empresaria y el cantante negaron el rumor de que estarían esperando un hijo.

L-Gante sorprendió al responder si estaba enamorado de Wanda Nara.

L-Gante sorprendió al responder si estaba enamorado de Wanda Nara

L-Gante estuvo de invitado en "La noche de Mirtha" y la conductora le lanzó a quemarropa una importante pregunta a L-Gante, que tiene que ver sobre su vínculo con la empresaria Wanda Nara. "¿Te enamoraste de Wanda Nara? ¡Decime la verdad, no me mientas!", preguntó la prestigiosa conductora.

"¡Nah! La estoy conociendo. Es muy pronto para enamorarme", comentó L-Gante apelando a la acotación de Mirtha Legrand, que es muy temprano para hablar de amor.

"Enamorarse para mí no es algo así nomás. Yo me enamoré de una sola mujer en mi vida y fue la única novia que tuve. No me puse en pareja con nadie más", respondió el cantante, en referencia a la madre de su hija, Tamara Báez.

L-Gante sorprendió al responder si estaba enamorado de Wanda Nara.

Marina Calabró no se quedó con la respuesta de "Nos estamos conociendo" y le pidió al cantante que aclarara eso. A su petición también se le unió Luciana Salazar. Todos en la mesaza querían que L-Gante fuera más claro sobre su relación con Wanda Nara.

"¿Ustedes tienen una relación afectiva, tienen intimidad?", preguntó Marina Calabró: "No, es simplemente lo que significa. Ese método que usan los medios... Yo solo te digo que nos estamos conociendo, porque hace tiempo no la conocía, ahora la estoy conociendo", respondió de nuevo L-Gante.