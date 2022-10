Crecen los rumores de que Wanda Nara estaría embarazada de...

Luego de que L-Gante confirmara ayer que se estaba conociendo con Wanda Nara, ahora surge un fuerte rumor de que la empresaria estaría en embarazo del cantante.

La información la dio a conocer Fernando Piaggio en el programa de Crónica TV, que conduce Lío Pecoraro, El Run Run del Espectáculo. De ser ciertos estos rumores, Wanda Nara estaría próxima a ser madre de su sexto hijo. "Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante”.

Para el conductor del programa de chimento, era algo complejo de procesar y de creer. “¿Esto es una joda? ¡Yo no creo eso!”. Ante la duda sobre de Lío Pecoraro, Piaggio aclaró: "Te estoy diciendo lo que me está llegando”.

A esta versión se le suman las fotos que la empresaria comparte en sus redes sociales de su actual viaje por Punta del Este, donde evita que la pancita se vea en primer plano.

Dado que las imágenes de sus vacaciones del fin de seman largo son de tiempo presente y que las fotos de frente, son de semanas atrás donde grababa ¿Quién es la Máscara?, las sospechas de que un sexto embarazo sea posible, cobra mayor fuerza entre los fans de la famosa.

Mientras esto ocurre en el universo de Wanda Nara. L- Gante, que orbita ahora su vida mediática, afirmó en La Noche de Mirtha Legrand que, la posibilidad de que la esté conociendo como amiga o como mujer, es algo viable. "De las dos formas podría ser o podría estar el interés. Capaz te interesa por amiga o te interesa por lo que sea, pero lo importante es conocerla para saber de qué hablar", comentó el cantante.

Entretanto, Mauro Icardi se muestra como el padre ideal, que está en casa con los cinco hijos de Wanda Nara, mientras ella cumple con sus compromisos de trabajo a más de 14.000 Km de distancia de su hogar.

Tras confirmar que se está conociendo con Wanda Nara, L-Gante habló del amor

L-Gante estuvo en la mesaza de Mirtha Legrand y allí la Chiqui le preguntó sin ningún pudor si estaba o no enamorado de Wanda Nara. Para sorpresa de muchos, el cantante respondió con una inesperada información.

"¡Nah! La estoy conociendo. Es muy pronto para enamorarme", afirmó en primer momento y luego agregó: "Enamorarse para mí no es algo así nomás. Yo me enamoré de una sola mujer en mi vida y fue la única novia que tuve. No me puse en pareja con nadie más", sin mencionar a Wanda Nara, el artista dejó clara su postura.