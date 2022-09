Wanda Nara y L-Gante hicieron un vivo en Instagram ante más de 100 mil personas en las que se hicieron preguntas mutuamente.

La empresaria habló cara a cara con el músico y contestaron las preguntas del público atento a la conversación entre ellos.

Una de las primeras preguntas es la que hizo la rubia al cantante sobre su separación. "Sí, tenía que tomar el valor para decirlo. Aclaré que estaba soltero para que no vinculen ni hagan nada raro. Para que no molesten a la otra persona. Estábamos separados con la mamá de mi hija", dijo L-Gante sobre Tamara Báez.

Wanda Nara y L-Gante, juntos: hicieron un vivo en Instagram para enfrentar rumores

"¿Por qué crees que inventan una pareja?" dijo el cumbiero sobre los rumores que los vinculan. "Porque nos vieron cenando o porque haremos buena pareja", disparó Wanda en esa charla. "Puede ser", dice él. "Somos buenos amigos, bastante bien", agregaron luego ante la consulta de sus seguidores.

Luego, Wanda Nara insistió con su estado civil. "¿Tenés mucho levante? ", disparó la empresaria y él respondió: "Tengo muchas seguidoras. Algunas me quieren conocer. Me escriben muchas chicas ahora, me envían de todo".

Wanda Nara y L-Gante.

"¿A vos te envían fotos zarpadas?" le preguntó L- Gante. "Yo nunca abro los privados, cada tanto agarra el celular Kennys Palacios", siguió Wanda Nara.

El motivo de este vivo fue para promocionar la cápsula deportiva que lanzaron juntos, que sale a la venta en las próximas horas.

Wanda Nara habló de su separación de Mauro Icardi

Después de este picante ida y vuelta, L- Gante fue al hueso y le preguntó sobre su estado civil a Wanda Nara.

"¿Vos estás soltera?", disparó el cantante. "Yo sí. Te digo que sí. Ya lo dije igual. No se decide de un día área el otro, y más cuando hay hijos. Es un proceso que tarda", reveló ella sobre su ruptura con Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante en Instagram.

"Cuando me separé por primera vez, dije que no quería nada para mí, que iba a trabajar. Cuando las mujeres hablamos de igualdad es porque también podemos trabajar. Tenía ganas de trabajar, arreglé que sea solo para los chicos. Cuando uno se quiere separar y el otro no, hay más peleas. Estoy sola pero re tranquila. Estoy bien", disparó.