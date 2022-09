Desde que comenzó el escándalo del Wanda Gate, que puso en el ojo de la tormenta a la China Suárez, los rumores de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron a circular cada vez más. En los últimos días, la mediática confirmó su separación del jugador de futbol, mientras que él se dedicó a realizar posteos en redes sociales, declarándole su amor y diciéndole tóxica por querer controlarle su vida de soltero.

Wanda Nara y Mauro Icardi: la colección completa de autos de lujo que tendrían que dividir

Desde que Wanda y Mauro comenzaron su relación, se dedicaron a firmar millonarios contratos, viajar a exóticos destinos, comprar mansiones en distintos países, y también autos de lujo. En el caso de que la dueña de Wanda Cosmetics y el delantero del Galatasaray decidan firmar su divorcio, entre la separación de bienes, deberán distribuirse estos vehículos.

Rolls Royce Ghost, el auto de Wanda Nara valuado en 350 mil euros:

Wanda Nara y su Rolls Royce Ghost

Si consideramos los autos con los que se mostró la pareja en el último tiempo, su valor supera los dos millones de dólares. Durante su estadía en Italia en 2016, Nara e Icardi compraron un Rolls Royce Ghost, valuado en 350 mil euros. Este auto de lujo cuenta con una gran potencia de motor y un particular compartimiento secreto en la puerta para guardar paraguas.

Hummer H12, el auto favorito de Mauro Icardi valuado en 110 mil euros:

Mauro Icardi y Wanda Nara con la Hummer H12

Ese mismo año, la pareja customizó una Hummer H12, valuada en 110 mil euros. La camioneta cuenta con puertas delanteras que se abren hacia arriba, tiene luces de neón verde que dejan una estela en el camino, cubiertas de mayor rodado, llantas deportivas, y carrocería color oro.

Bentley Bentayga, el auto de lujo que Wanda Nara recibió como regalo de cumpleaños:

Wanda Nara y su Bentley Bentayga

Cuando la dueña de Wanda Cosmetics cumplió 32 años, el jugador de fútbol le regaló un Bentley Bentayga. Este auto de lujo está valuado en 250 mil euros, cuenta con tracción en sus cuatro ruedas y caja automática de ocho velocidades.

Lamborghini Huracán Spider, el llamativo auto descapotable de Wanda Nara:

Cuando Wanda Nara y Susana Giménez pasearon por París en noviembre del 2021, la mediática se mostró manejando un Lamborghini Huracán Spyder en color azul eléctrico. Este vehículo es uno de los más llamativos del listado de autos de lujo que tiene la pareja. Se trata de un descapotable valuado en 200 mil euros, que puede alcanzar los 324 kilómetros por hora. Según su creador está diseñado “para cortar el aire y fusionarse con el cielo”.

Wanda Nara y su Lamborghini Huracán Spider

El mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de la separación:

Wanda Nara hizo un nuevo vivo hoy en Instagram para aclarar todo el enredo mediático que la involucra sentimentalmente y de manera directa con el cantante L-Gante, y su esposo, Mauro Icardi, se unió al vivo y reaccionó con un contundente "Te amo". Pero no fue el único que desde Europa está pendiente qué pasa con la vida de Wanda Nara y todas las repercusiones mediáticas que tiene su nombre aquí en el país. Su madre, Nora Colosimo también reacción al tiempo que lo hizo su yerno, pero en su caso, fue para frenar a la empresaria, pues Wanda estaba decidida a contar todo.

El mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de la separación

"Si vos aclarás se quedan sin programa, Wan", escribió la madre de la modelo. El vivo que Wanda Nara hizo, paralizó a casi 100K de cuentas que estuvieron unidos y muy pendientes de lo que la famosa dijo.

La famosa empresaria aseguró que no puede creer hasta dónde llega la imaginación para decir todo lo que se habla de su vida privada. "Dormí en casa de Zaira y cuando llegué a casa estaba prendida la tele y te juro que la apague porque me amargo.¡No puedo creer la facilidad para inventar cosas. O sea, yo mirándolo me creo lo que dicen, no me quiero imaginar ustedes".

Wanda fue muy sincera y dijo que soportaba todo lo que dicen, gracias al amor que sus fans tienen por ella, que pesa mucho más que todo lo que se puede llegar a decir. No obstante, es importante resaltar, que muchas de las cosas que "dicen", son alimentadas por sus historias y actos en sus redes sociales.

El mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de la separación

"Siempre que tuve que dar la cara, lo dije todo, hasta lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que nadie diría o lo que a veces tiene que quedar entre cuatro paredes... Después me parece que hay cosas que están fuera de lugar y son muy agresivas". Expresó la esposa de Mauro Icardi.

Wanda Nara cerró su declaración con un contundente mensaje para algunos periodistas medios: "La mala onda de algunos me descolaca".

