Wanda Nara compartió esta tarde una Historia de Instagram que, se podría decir, estaba dedicada a la China Suárez.

Por supuesto todos recuerdan el Wandagate y, al parecer, la empresaria aprovecha cada oportunidad para enviarle una indirecta a la actriz.

En esta ocasión, Wanda Nara publicó el aviso de una entrevista que dio Shakira con una frase que dijo la cantante en referencia al conflicto que vivió con Gerard Piqué.

"Hay un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a otras mujeres", aseguró la artista y la nueva conductora de MasterChef se la dedicó indirectamente a la China Suárez.

Wanda Nara respondió a las acusaciones acerca de copiar a la China Suárez.

A un año del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por la infidelidad de mauro Icardi con la actriz, la empresaria recién llegada a la Argentina habló con Socios del Espectáculo sobre las acusaciones de plagio a la amante de su ex.

"Te tengo que preguntar por los posteos de la China. Se cambian el color de pelo, hacen fotos parecidas y los portales buscan coincidencias", fue cómo la increpó el notero a Wanda Nara. Sin pelos en la lengua, la hermana de Zaira Nara se mostró indiferente a la vida de la China Suárez y expresó que "No la veo porque la tengo bloqueada. No tengo ni idea de lo que sube o no sube. Lo veo por ustedes".

"Lo hice para la película. La verdad que a mí no me gustaba al principio, a muchos les gustó. Pero seguramente vuelva al rubio", explicó Wanda Nara sobre su sorprendente cambio de look. Luego de que varios usuarios aseguraran que la empresaria decidió teñirse el pelo a un castaño chocolate para igualar a la China Suárez.

El periodista aprovechó la llegada de Wanda al país para conducir MasterChef y le consultó sobre su relación con Paula Chaves y si le había pedido consejos de conducción, luego de que "Varios portales decían que Wanda se quedó con el laburo de Paula". Rápidamente, la hermana de Zaira expresó que el programa es de Santiago del Moro y la producción elige al conductor. "Santi decidió no hacerlo. Sé que grabaron un par de pilotos, yo grabé un piloto y después es decisión del canal", cerró Nara.

A su vez, Wanda Nara negó haberle dejado "Una ventana abierta a Mauro Icardi", luego de que el notero de Socios del Espectáculo le preguntara ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo con su ex.