Will Smith emitió un comunicado oficial: “Estaba fuera de lugar y me equivoqué”.

Will Smith emitió un comunicado oficial en el que explicó el porqué de su reacción violenta y actuar “emocional” contra el comediante Chirs Rock, durante la ceremonia número 94 de los Premios Oscar de la Academia, que se llevaron a cabo ayer 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada, fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.”

Asimismo, Will Smith le habló de manera directa al presentador Chris Rock: Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Recordemos que Chris Rock, arriba del escenario, salió a presentar el ganador en la categoría de Mejor Documental y le pareció chistoso, hablar en forma jocosa de la calvicie que padece Jada Pinkitt Smith debido a la alopecia que ella misma ha dicho que sufre.

Al artista y ganador del premio Oscar a Mejor Actor, Will Smith, no le pareció gracioso y subió al escenario y le dio una bofetada a Chris Rock. Luego lo insultó y le dijo que nunca volviera a mencionar el nombre de su esposa. Realmente, el actor estaba enojado. Minutos más tarde recibió el Oscar.

El actor y cómico finalizó su pedido de disculpas en Instagram, con una breve referencia a La Academia y su familia: “También me gustaría disculparme con La Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso”.

Qué han dicho Jada Pinkett y los hijos de Will Smith frente a estos hechos

Por el momento, Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, a quién agredió con sus bromas el comediante Chris Rock, no se ha pronunciado de manera pública y oficial sobre el tema.

Contrario al silencio de Jada, el hijo mayor de Will Smtih y Jada Pinkett se habló en Twitter y se refirió en medio de este escándalo, con una frase que pone en tela de juicio el arrepentimiento del actor, frente a estos hechos. “And That’s How We Do It”, en castellano: “Y así es cómo lo hacemos”.

