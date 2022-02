William Levy y Laura Londoño, los protagonistas de "Café con aroma de mujer", no tendrían una buena relación

William Levy y Laura Londoño son los protagonistas de la telenovela del momento: Café con aroma de mujer. En la pantalla, son un fuego, aunque, aseguran, cuando se apagan las luces su relación no sería tan buena.

Los rumores de una mala relación entre William Levy y Laura Londoño

Según E! Entertainment, un programa de entretenimiento compartió unas declaraciones sobre cómo fue la convivencia en el set entre sus dos protagonistas, William Levy y Laura Londoño. En el portal del canal, señalaron que allí aseguraron que hubo más de un enfrentamiento entre los dos y que el cubano cruzó la línea en más de una ocasión al llegar a las grabaciones en pasado de alcohol después de noches de fiesta.

En E News! contaron que "según el programa Chisme No like, William Levy ha sido muy problemático en los sets e incluso ha llegado en más de una ocasión muy bebido. Allí se ha enfrentado varias veces a Laura Londoño ya que ella le ha reclamado por olvidar sus líneas y no comprometerse con el proyecto".

William Levy, separado: revelan los polémicos motivos de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez provocaron un gran revuelo en la prensa extranjera una vez que confirmaron su separación.

El galán, protagonista de la remake de Netflix Café con aroma de mujer, compartió un comunicado en sus redes sociales que después borró y provocó aún más incertidumbre sobre este culebrón internacional.

Pero después de esta ruptura, William Levy fue involucrado a un fuerte rumor de infidelidad que habría sido el motivo de ruptura con Elizabeth. Según circuló, el actor cubano estaría saliendo con la actriz española Alicia Sanz con quien habría empezado un affaire en 2018, cuando ambos fueron parte del filme En brazos de un asesino.