Ximena Capristo es parte del panel que acompaña a Laurita Fernández en El club de las divorciadas (eltrece). Pero esta semana, la actriz llamó la atención al lucir, todos los días, anteojos de sol, en las redes sociales empezaron a especular sobre el motivo de esta particular elección.

Lejos de generar polémicas, Ximena habló en sus redes sociales. "No me hago la diva ni mucho menos. Me operé de los ojos. La producción del programa ya sabía desde el momento uno que yo iba a estar así una semana o dos, dependiendo de mis hematomas”, disipo las especulaciones.

Ximena Capristo contó por qué va a los programas de TV con anteojos de sol

"Estoy bien. Nadie me pegó, nadie me robó. No pasó nada de todo lo que me preguntan. A mí me encanta estar sin maquillaje, no me gusta maquillarme. Cada vez que el cirujano me veía en la TV, me decía 'no podés tener el ojo así, dejá de pintártelo de negro'. Así que dentro de muy poco van a ver el resultado”, explicó.

Xime se habría hecho una blefaroplastia, se trata de una pequeña cirugía de párpados que tiene como objetivo rejuvenecer la mirada removiendo el exceso de piel tanto en la parte superior como inferior del ojo.

El club de las divorciadas: Ximena Capristo escrachó a Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti atravesaron una fuerte crisis durante el año pasado que parecía estar superada. Pero la pareja accedió a participar de El club de las divorciadas e hicieron terapia en vivo.

Los ex Gran Hermano fueron los protagonistas de la tarde y analizaron su situación en el programa de Laurita Fernández. La morocha remarcó a su esposo, el momento en el que había encontrado chats con una mujer que desató la crisis entre ellos durante 2020.

Durante la catarsis pública, Ximena Capristo reconoció que Conti aún mantiene esa conducta: "Envía mensajes a otras mujeres", disparó sobre ese episodio.

En este cruce, el ex Gran Hermano aseguró que no hubo infidelidad porque no concretó un encuentro con la mujer con la que hablaba por chats. "Ya tenía los chats en mi poder. Yo le plantee a él que quería abrir la pareja pero él me dijo que estaba loca. Yo quería abrir la pareja", recordó "La Negra".