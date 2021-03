Ximena Capristo habló sobre la posibilidad de agrandar la familia con Gustavo Conti

Lejos de el distanciamiento que tuvieron el año pasado luego de que Ximena Capristo le encontrara mensaje con otra mujer a su marido, Gustavo Conti, hoy están más juntos que nunca y la participante de "Corte y Confección" por eltrece habló sobre la posibilidad de agrandar la familia y darle un hermanito a Félix, el único hijo de la pareja.

“Soy una señora mayor. Pero hablando en serio, yo sufrí mucho buscando a Félix. Sufrimos un montón los dos y no estoy preparada para volver a pasar ese momento porque, en serio, lo pasé mal”, dijo en El Nueve pero no cerró la puerta del todo.

“Después tuve la felicidad máxima más grande de mi vida que es mi hijo, lo más grande que tengo y doy todo por él. Por él vivo y respiro. Lo de mujer grande es porque me gustaría adoptar, tal vez, pero no pasar por la búsqueda que fue muy dura”, aseguró Ximena.

Finalmente habló de la relación con su marido: “Estamos bien, todo quedó en el pasado y hay que seguir para adelante. Seguimos reencontrándonos y todo el tiempo reinventando la pareja. 20 años de pareja es un montón”, cerró.

Capristo y Conti tomaron una importante decisión para hacer que la pareja funcione

Ximena contó que Conti se fue de la casa. "Obviamente vamos a pasar las fiestas juntos", sostuvo en dialogo con Marina Calabró, dando por hecho que si bien no conviven, por estas fechas decidieron juntarse de igual forma.

"Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación. No sé si sigo enojada, nos estamos llevando bien", agregó Ximena Capristo, sin explicar mucho más.

Asimismo, Ximena Capristo se refirió al futuro de la relación: “Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa”.

"Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix (su hijo), todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas”, cerró Ximena Capristo.