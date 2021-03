Zulemita Menem recordó a su hermano Carlitos Jr. a 26 años de su muerte

Un 15 de marzo pero de 1995 fallecía Carlitos Saúl Facundo Menem hijo del por entonces presidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem y dejaba un dolor interminable para su padre, su madre Zulema Yoma y lógicamente su hermana Zulemita quien hoy a 26 años de su pronta partida le dedicó un emotivo posteo en Instagram.

Zulemita eligió una foto de su padre, quien murió hace muy poco besando a su hijo y escribió: "A 26 años de su partida, es un aniversario distinto... Hoy los encuentra juntos. Un beso al cielo para mis guardianes". La imagen tuvo miles de me gusta y mensajes de amor para la hija del expresidente.

La muerte del joven se dio cuando piloteaba un helicóptero en compañía del piloto argentino, Silvio Oltra (padre de Carolina Oltra) tras haber caído la aeronave. Y hasta el día de hoy se desconocen las causas que qué provocó el accidente.

Antonella Menem recordó a su padre también

"Hoy 15 de marzo se cumple otro año más de tu partida, pareciera que fuera ayer que te me fuiste mi querido papá ya pasaron 26 años que no estás más acá, y nada cambió todo sigue igual te sigo llorando hasta el día de hoy y me sigo preguntando el porque te fuiste... será que Dios quería un alma pura y sincera como la tuya?", escribió y siguió...

"Fuiste un hermoso ser, todas las personas que te conocieron me dicen que eras un ángel y no lo dudo... Que increíble la vida pensar que ahora estoy reviviendo todo lo que pase de chica cuando vos partiste de acá. Y tus nietos también están reviviendo mí historia ,dios solo sabe el porqué lo quiso así... Te amo papá querido. Siempre en mí corazón".