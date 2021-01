La fuerte reflexión de Ximena Capristo a pesar de haber vuelto con Gustavo Conti

Hace ya un tiempo Ximena Capristo descubrió en el teléfono de su marido, Gustavo Conti mensajes con otra mujer y la pareja parecía que se destruía, más después de que ella le había propuesto abrir la pareja y el se había negado. Ella lo tomó como una traición y se separaron durante un tiempo. Pero como todo justamente el tiempo sano las heridas y volvieron a estar juntos pero ella en estos últimos días dejó una fuerte reflexión sobre por qué siguió con él y decidió perdonarlo.

Ella habló de la reconciliación en "Hay que ver" el programa de "El Nueve" y dejó una fuerte reflexión al admitir que el hijo de ambos, Felix tuvo que ver con la decisión de seguir en pareja. "Quizás es feo lo que voy a decir, pero si no hubiera tenido a Félix no sé qué hubiera pasado. En la reconciliación, él tuvo mucho que ver. Yo hago las cosas por él", comenzó diciendo.

También remarcó los dos van a tener que luchar por el vínculo: "El amor no se fue, de lo contrario no se podría seguir... Pero la confianza hay que recuperarla porque yo la perdí. Ya no confío ciegamente en él como antes", afirmó y le tiró un dardo a su marido: "Me hizo quedar como una loca en todos lados cuando dije que me gustaría abrir la pareja después de 20 años y después pasa esto. Quiere hacer lo que quiere pero a mi no me lo permite".

"Volvió a casa, se está quedando más tiempo. Tenemos un departamento y él a veces se queda a dormir allá según cómo viene el día. La estamos remando, queremos estar juntos porque tenemos una familia. Me pidió disculpas y lo acepté pero no solo por mí", afirmó.

Capristo y Conti tomaron una importante decisión para hacer que la pareja funcione

Ximena contó que Conti se fue de la casa. "Obviamente vamos a pasar las fiestas juntos", sostuvo en dialogo con Marina Calabró, dando por hecho que si bien no conviven, por estas fechas decidieron juntarse de igual forma.

"Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación. No sé si sigo enojada, nos estamos llevando bien", agregó Ximena Capristo, sin explicar mucho más.

Asimismo, Ximena Capristo se refirió al futuro de la relación: “Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa”.

"Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix (su hijo), todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas”, cerró Ximena Capristo.