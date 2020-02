El viaje solidario de Xuxa y su hija Sasha por el continente africano

Desde un pequeño gesto, apoyando proyectos o dirigiendo su propia fundación, Xuxa Meneghel (56) predica con su ejemplo solidario a donde sea que vaya. Así lo demostró en su reciente viaje a Angola.

“¡Fue una experiencia única! Recibí amor, atención y afecto extremo sin querer nada a cambio. No estoy acostumbrada. Vivimos en un mundo donde doy algo y siempre espero algo del otro y allí solo gané. África es enorme y no puedo generalizar, pero sí puedo decir que la miseria es común. Aún así, tienen alegría y fe inquebrantables. Tenemos que aprender mucho de ellos. Vi el comienzo de mi Fundación allí, en sus necesidades. Alinearon a más de 50 personas que me trajeron algo, no sabían mi nombre, me llamaron visitante. Me dieron mangos, tomates, yuca, papas. Lo que tenían, o mejor dicho, lo que ni siquiera tenían para ellos. Luego oraron por mí, me agradecieron por dejar mi país para verlos”, dijo quien no estuvo sola: llegó al lugar acompañada de su hija Sasha (21) en una misión que ayudó a grandes y a chicos en situación de pobreza.

“Siempre les dije a Junno (Andrade, su marido) y Sasha que, al salir de la televisión, iría a África para cuidar a los niños, al menos dos veces al año. Pero Sasha me sorprendió, siempre dije que es más bella por dentro que por fuera. Al recibir una invitación de Bruna Marquezine, fue a Luanda y luego a Bié y se enamoró de una manera que regresó tres veces más. Seguía diciéndome: “Mamá, tienes que ir allí. Mamá, necesitas sentir lo que yo sentí. Ella me llevo!”, concluyó la Reina de los Bajitos que regresará el 8 de marzo a la TV con la segunda temporada del programa de talentos “The Four Brasil”.