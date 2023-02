Nancy Pazos tuvo un percance cuando arrancaba el programa de "A La Barbarossa". Minutos antes de que comience el ciclo, desde la producción le avisaron que tenía que correr el auto porque si no se lo iban a llevar.

Cuando comenzó el programa, Georgina dijo: "¿A dónde se fue Nancy?". Nancy volvió al piso y contó: "Se lo llevaron". "Fue Santilli", dijo una de sus compañeras de panel. "Eso seguro, siempre tiene la culpa el ex", siguió la broma Nancy para después mandarle un mensaje a Horacio Rodríguez Larretta: "Besito en la pelada, Horacio Rodríguez Larreta".

Desde LAM fueron a buscar a la panelista y Nancy comentó: "El tema es el siguiente. Yo tengo hasta el año pasado tres trabajos, uno atrás del otro. Él ante año pasado cuando me contrataron, nosotros trabajábamos a las once y media de la mañana, ahora yo llegué de la radio a las nueve y llegó acá nueve y media". Angél De Brito dijo: "los de seguridad no son para el parking"

Yanina Latorre arremetió contra Nancy Pazos por hacerse la diva.

Yanina Latorre opinó sobre la situación que vivió Nancy Pazos: "No lo arregló dice que es un acuerdo entre ellos que no está entre papeles. Pero pará, sale de la radio, le echa la culpa a la productora que cambió el horario, pero vos podés decir no, no laburo no me dan los tiempos'".

