Yanina Latorre y sus compañeras en LAM el día de ayer se encontraban analizando el conflicto que se dio entre Flor Vigna y Lourdes Sanchéz respecto a Luciano Castro, ya que la exparticipante de Combate acusó a la bailarina de mandarle mensaje a su pareja y esto dio a un lugar a una fuerte e inesperada pelea en el Bailando 2023.

En medio del debate, la angelita reveló que una exintegrante del ciclo de Ángel de Brito le mandó varios textos picantes a su marido Diego Latorre. En un principio, Nazarena Vélez analizó la actitud de la correntina: "Todos nos vamos de boca cuando nos calentamos y eso lo demostró con Lourdes. Cuando yo estoy enojada me va más rápido la lengua que la cabeza", expresó.

Yanina Latorre

Luego, Yanina le contestó: "Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando". A lo que, Nazarena le devolvió: "¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?", ejemplificó.

Sin embargo, nadie se esperó lo que diría Latorre: "Jamás la nombré a Natacha en su momento, es mi familia, no me conocés, yo puedo hablar de los otros, pero no mediatizo eso’’. Acto seguido, reveló que una exangelita le mandaba mensaje subidos de tono a su marido: "Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada", contó.

Yanina Latorre y Diego Latorre

Finalmente, Yanina Latorre brindó más detalles acerca de la excompañera que tuvo otras intenciones con Diego Latorre, pero no dio nombres ni pistas: "Diego me ha dicho ‘mirá esta lo que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe, ni se la imaginan", cerró, visiblemente indignada.

D.M