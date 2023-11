Flor Vigna, Luciano Castro y Lourdes Sánchez protagonizaron las noticias de los últimos días luego de que Ángel de Brito revelara que la pareja del Chato Prada había recibido mensajes del ex de Sabrina Rojas. "Hubo mensajes pero no fui yo la que los mandó", se defendió la mamá de Valentín Prada, en medio de la pista del Bailando 2023, generando más revuelo todavía.

Flor Vigna, Lourdes Sánchez y Luciano Castro.

Según Flor Vigna, Lourdes Sánchez fue quien le habría mandado un mensaje a su novio cuando se filtraron sus fotos íntimas. Sin embargo, Ángel De Brito la contradijo: "La información que tengo yo es totalmente al revés, que el mensaje se lo mandó Luciano a Lourdes, no ella a él". Lejos de quedarse callada, la modelo indicó: "Bueno, no lo sé, creería que fue como dije yo. Ella siempre fue media desubiqueti. Aparte, Castro me contó muchos chismes de Lourdes. Parece que estuvo con muchos hombres. Ella es así...".

El video de Flor Vigna con Luciano Castro

Este domingo, para aclarar que entre ella y su pareja continúa todo más que bien, Flor Vigna compartió en sus Historias de Instagram un video en la intimidad de su casa.

Allí se veía a la cantante desde el cuello para abajo, con sus piernas sobre Luciano Castro, ambos acostados en la cama. Ella llevaba un body y él estaba en cuero.

Sin dudas, un momento de complicidad y confianza entre Flor Vigna y Luciano Castro, que sirvió para negar rumores de crisis tras los supuestos mensajes entre el actor y Lourdes Sánchez.