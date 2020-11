Mica Tinelli se sometió a una cirugía estética: "Para mi no es un tabú"

Mica Tinelli no tiene pruritos cuando de cirugías estéticas se habla y confirmó que se realizó un retoque hace algunas semanas.

Tal como confirmó en sus redes sociales, la hija de Marcelo Tinelli se sometió a una rinoplastía, un intervención que cambió su nariz.

"Para mí no es un tabú hablar de esto. Hace más de un mes me operé con ellos, los doctores Moina, especialistas en rinoplastías", dijo en Insta Stories donde compartió una imagen con los dos profesionales.

"No puedo estar más feliz y agradecida. Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación", expresó la empresaria.

Una cuestión de familia

Mica Tinelli no es la única que eligió realizarse retoques estéticos para verse mejor. Su hermana Cande Tinelli también se sometió a algunas intervenciones aunque el constante acoso en redes sociales sobre la cantidad de cirugías que se realizó la hicieron pasar un mal trago.

Tiempo atrás, la cantante hizo un fuerte descargo y enumeró las cirugías que se hizo. "Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico”, comenzó diciendo.

“Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio, pero no es plástico tampoco”, disparó.