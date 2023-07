Hace unos días, Ángel de Brito reveló que Yanina Latorre se tomaría unas vacaciones, por lo tanto, no estará participando en LAM. La angelita se fue a disfrutar de las playas de España junto a Diego Latorre y su hijo.

El conductor del ciclo confirmó que Coti Romero sería la persona que reemplazaría, cosa que no le cayó muy bien a la mediática, que, sin embargo, no opinó al respecto y se dedicó a disfrutar de un nuevo viaje junto a su esposo luego de acompañarlo a la final de la Champions League.

Yanina junto a Diego en España.

Desde España, Yanina no se olvidó de sus seguidores y compartió en su cuenta oficial de Instagram distintas imágenes de su paseo por Menorca y escribió: “Una tarde en la Ciutadela de Menorca”.

La panelista y su hijo en Menorca.

En las fotos, Yanina Latorre luce un bronceado muy llamativo que, al parecer, lo adquirió estos últimos días que disfrutó en la playa. Además, la panelista mostró los paradisíacos lugares en los que estuvo paseando junto a su familia.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Mariel Di Lenarda?

Luego de los Premios Martín Fierro, se desató una fuerte polémica entre ambas panelistas, sin embargo, Yanina aclaró en su programa de radio: "Yo había hablado con Mariel Di Lenarda. No la odio ni hay una competencia directa. Para mí, un panelista es el que trae información, que trae primicias, que debate mucho y tiene un personaje marcado. Yo suelo marcar agenda en lo que hago en LAM. Eso no quita que Mariel no sea una excelente panelista, eso queda a gusto del que vota".

Y por último, Yanina Latorre felicitó a Mariel Di Lenarda por ganar y se separó de la entrevista de Santiago Sposato: "Mariel, amor de mi vida, yo no tengo nada que ver, no te hice la nota. Me alegro de que hayas ganado, pero con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para tele, ni para ser panelista".

J.C.C