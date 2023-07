Yanina Latorre apuntó contra Mariel Di Lenarda: "No estás preparada para el juego"

Yanina Latorre está envuelta en una nueva polémica tras la entrega de los Martín Fierro 2023 en donde estaba ternada a Mejor panelista, sin embargo, el premio terminó en las manos de Mariel Di Lenarda, panelista de Nosotros en la Mañana.

Tras el triunfo de la comunicadora, desde LAM la entrevistaron y se produjo un cruce con el notero, Santiago Sposato, quien cuestionó la elección de Aptra y desató un escándalo entre ambas, al que ahora se sumaron las fuertes declaraciones de Latorre quien hizo un contundente descargo en su programa de radio en El Observador 107.9.

Yanina reveló que iba a entrevistas a Di Lenarda, pero esta se bajó de la nota; "Tuvimos un pequeño inconveniente con el entrevistado, y yo voy a blanquear todo", aseguró.

El furioso descargo de Yanina Latorre

"Yo había hablado con Mariel Di Lenarda. No la odio ni hay una competencia directa. Para mí, un panelista es el que trae información, que trae primicias, que debate mucho y tiene un personaje marcado. Yo suelo marcar agenda en lo que hago en LAM. Eso no quita que Mariel no sea una excelente panelista, eso queda a gusto del que vota", comenzó Yanina, contundente.

"Yo ayer la invité para hoy al programa. Me parecía divertido, es divina, me cae bien y encima tengo re buen vínculo con ella. La invito, ella estaba fascinada, esto es un juego también, hacemos un show, esto es radio, es televisión”, continuó en su relato.

Pero luego, la panelista de LAM se mostró muy molesta por la actitud de su colega: "Anoche, después del programa de LAM, donde se habló todo el programa bien de Mariel, ella le escribió a mi productora y le dijo 'mirá, lo estuve pensando, mejor mañana no voy a ir. Lo hablé con mi jefe de Radio Mitre y es mejor no ir’”, contó, lo que desató su furia.

Por último, Latorre terminó apuntando sin filtro: "Mariel, amor de mi vida, yo no tengo nada que ver, no te hice la nota. Me alegro que hayas ganado, pero con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para tele, ni para ser panelista".

