Las repercusiones sobre la entrevista que Santiago Sposato, el notero de LAM, le hizo a Mariel Di Lenarda tras ganar el Martín Fierro por sobre Yanina Latorre no cesan.

E medio de la polémica y tras la bronca que Latorre lanzó contra Di Lenarda por dejarla plantada en su programa de radio, ahora el Pollo Álvarez decidió opinar del asunto.

“La verdad es que conozco mucho a Sposato y a La Tota (por Mariel Di Lenarda), y a ella la quiero mucho. También dijimos mil veces al aire ella y yo que Yanina se podría haber ganado el Martín Fierro de panelista porque lo hace muy bien, y para mí es la número 1; pero Mariel también lo podía ganar”, dijo el exconductor de Nosotros a la mañana en una nota para "Implacables".

Álvarez aseguró que no está de acuerdo con lo que pasó con su compañera, pero calmó las aguas asegurando que todo estaba bien. “Está todo muy separado porque tanto Mariel como Yanina no se metieron. Creo que a Santi se le fue de las manos, después pidió disculpas, y si se pide disculpas está bien”, reconoció.

Por último, el Pollo aclaró: “A mí no me gusta la tele violenta. Hay que bajarle un poquito el volumen a la violencia”.

La bronca de Yanina Latorre contra Mariel Di Lenarda

Días atrás, Yanina Latorre reveló que iba a entrevistar a Di Lenarda en su programa de radio, pero esta se bajó de la nota: "Tuvimos un pequeño inconveniente con el entrevistado, y yo voy a blanquear todo", aseguró.

"Yo ayer la invité para hoy al programa. Me parecía divertido, es divina, me cae bien y encima tengo re buen vínculo con ella. La invito, ella estaba fascinada, esto es un juego también, hacemos un show, esto es radio, es televisión”, relató la panelista.

Ante la cancelación, Yanina se mostró ofuscada: "Anoche, después del programa de LAM, donde se habló todo el programa bien de Mariel, ella le escribió a mi productora y le dijo 'mirá, lo estuve pensando, mejor mañana no voy a ir. Lo hablé con mi jefe de Radio Mitre y es mejor no ir’”, contó y apuntó contra su colega: "Mariel, amor de mi vida, yo no tengo nada que ver, no te hice la nota. Me alegro que hayas ganado, pero con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para tele, ni para ser panelista".

