Wanda Nara fue una de las celebridades más importantes a lo largo del 2024 y promete serlo en este 2025 por la gran cantidad de noticias que surgen en torno a su nombre y apellido. Lo principal pasa por la separación con Mauro Icardi y la relación que estaría comenzando con la China Suárez, algo que no es del gusto de la modelo que actualmente está en un noviazgo con L-Gante que en la jornada de este miércoles posteó y expresó que extraña a la exconductora de "Bake Off Famosos", Pero también si hay algo que caracterizó el año pasado para la ex de Maxi López fue los tantos cruces que protagonizó con Yanina Latorre.

La mano derecha de Ángel de Brito en LAM y en la plataforma de streaming "Bondi" informó cuestiones relacionadas a la que en más de una ocasión la madre de Valentino López intentó desmentir o catalogó de no ser cierto. Con rumores cada vez más fuertes de que el padre de sus hijas estaría en un romance con la actriz, la periodista apuntó nuevamente a la empresaria y su elecciones.

El filoso comentario de Yanina Latorre sobre Wanda Nara

Si bien se encuentra de vacaciones, Yanina Latorre se mantiene activa en sus redes sociales oficiales y verificadas. A través de Instagram mostró cómo viene disfrutando junto a Diego Latorre y su amiga, Rocío Guirao Díaz, pero también se toma el tiempo para continuar siguiendo de cerca lo que relacionado al mundo del espectáculo o la farándula argentina: Wanda Nara y su confrontación sin fin con Mauro Icardi,

El jugador profesional del Galatasaray de Turquía lleva varias coincidencias que hacen creer que está en una relación amorosa con la China Suárez, mujer que fue clave en la ruptura del matrimonio. En este marco, un usuario de X posteó dos imágenes de los mencionados protagonistas y comparó los bordes de las piscinas y aseguró que es la misma dando a entender así que ambos pasan tiempo juntos. "Misma pileta. No jodan, y ya saquen fotitos juntos, tirando facha", comentó @PaKCar1975 en relación a dos fotos de Icardi y Suárez.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Es aquí cuando Yanina Latorre se pronunció al respecto, citó el tweet y sin pelos en la lengua expresó: "Qué mal negocio hizo Wanda". De esta manera, la madre de Lola Latorre consideraría que la decisión de Wanda Nara de no continuar con Mauro Icardi y actualmente estar en pareja con L-Gante no sería la más acertada.

BL