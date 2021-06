Yanina Latorre relató detalladamente el drama que le toca vivir en su familia. Resulta que Diego, su hijo varón, no la está pasando nada bien por las restricciones que impone el Covid 19. En una reciente emisión de "Los Angeles de la Mañana", Yanina develó que el joven está todo el tiempo encerrado en su cuarto y de mal humor.

Por otro lado, Yanina Latorre manifestó su preocupación y enumeró los eventos de la adolescencia que el varón de la familia se está perdiendo.

Yanina Latorre contó el drama que atraviesa su hijo, Dieguito Latorre

En una charla con Fanny Mandelbaum, quien hablaba sobre los preocupantes planteos que le hacen sus nietos, Yanina Latorre detalló como vive Dieguito esta situación. “Esto lo agarró a mi hijo a los 16 años. Mi hijo no va a bailar, no tiene novia, no tiene una vida normal”, arrancó Yanina. “Está todo el día encerrado en un cuarto y está siempre de mal humor. El era jugador de fútbol y dejó el fútbol”, enfatizó la panelista.

“Me dijo ´mamá, perdí el año más importante de mi vida, físicamente no voy a llegar´” compartió Yanina Latorre. “No va a tener viaje de egresados, no va a tener fiesta de egresados. Son cosas importantes que se está perdiendo, cosas que son parte de la vida”, aseguró con angustia.

“Se pierde el primer beso, esta cosa de la inocencia de los 16 años y me lo plantea”, finalizó Yanina Latorre.

Yanina Latorre mostró el cuarto remodelado de su hijo Dieguito

Yanina Latorre remodeló el dormitorio de su hijo Dieguito, y mostró en redes sociales como quedó. Mediante un entretenido video, la panelista de Los Ángeles de la Mañana publicó en Instagram una grabación del recorrido que hizo por la habitación de su hijo.

Según comentó en las redes sociales, Yanina buscó que el espacio del adolescente sea practico y a la vez tenga estilo y elegancia. “La idea del proyecto era que Dieguito Latorre pueda disfrutar de su habitación sin que nadie lo moleste, pero que, a la vez, cuando yo entre, pueda encontrarme con un estilo más moderno y acorde al resto de la casa” comentó.

Como se puede ver en la grabación, el dormitorio cuenta con todas las comodidades y muebles diseñados a medida. La cama está dispuesta contra la pared con un respaldo hecho a lo largo simulando un sillon cuando no la utiliza para dormir. Los almohadones siguen la línea del gris, azul, beige y negro del lugar.

El detalle futbolero se puede ver en las paredes, donde colocaron dentro de cuadros, las camisetas preferidas de Dieguito. Además, la habitación tiene un desayunador. Con un juego de escritorio se puede ver el sector de estudio, al lado de un televisor y videojuegos. Las paredes son blancas y todo el lugar esta iluminada por un gran ventanal.