Guerra de angelitas: Nancy Duré defenestró a Yanina Latorre tras su salida de LAM

Los escándalos entre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana, ya son moneda corriente y en la mayoría de estos, Yanina Latorre forma parte de las riñas. Esta vez, fue Nancy Duré quien defenestró a la mujer de Diego Latorre y le recomendó que vaya a un psicólogo.

En diálogo con el sitio PrimiciasYa, Nancy, quien acaba de dejar el programa al que había ingresado para un reemplazo y luego se quedó por más de cuatro meses, contó cómo vivió el tiempo que estuvo en el panel y no dudó en contar todo lo que atravesó durante su tiempo en el programa de Ángel de Brito:

"A todo el mundo le quedó esa sensación de que hubo una pelea y Yanina me sacó", comenzó Duré su descargo a modo de aclaración y aclaró: "Podemos decir un montón de cosas, nosotras no coincidimos en nada, pero ella no me sacó. Sí es verdad que me estuvo hostigando todo el tiempo y haciendo todo lo posible como para que yo quiera irme, pero no me hace mella lo que Yanina me diga", siguió la ex angelita

Nancy Duré cumplió un reemplazo en LAM.

"No me iría del programa por nada de lo que ella haga simplemente no estoy esta semana porque se termino mi reemplazo", aclaró

La periodista dijo también que "si existe una nueva posibilidad de estar en el programa porque se arma el espacio, yo voy a volver muy contenta, siempre y cuando no haya una propuesta de trabajo que sea incompatible", dejando en claro que le gustaría estar en ese espacio.

Dejando en claro qué es lo que siente por Latorre, contó: "todo lo que se vio al aire, eso fue lo que pasó. Yo no soy psicóloga, no tengo conocimientos profesionales sobre el tema, pero me gustaría que me puedan explicar cuál es la patología que tiene Yanina porque ella necesita permanentemente estar denigrando a otra persona como para reafirmarse ella misma", dejando entrever que tiene algún desorden psicológico.

Para finalizar habló de su sensación: "Esta vez fui yo, pero ha sido otra persona antes. Debe haber un tema de inseguridad. Lo digo desde mi ignorancia pero algo debe pasar con ella como para que ella necesita para sentirse bien, agredir permanentemente a otro" y repitió: "Esta vez fui yo pero podría ser cualquier otro porque lo hemos visto".

LP