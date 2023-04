Se sabe en el mundo de los medios que Yanina Latorre y Estefi Berardi no mantienen una buena relación a pesar de trabajar juntas en LAM. Esto quedó en evidencia nuevamente al ver que la esposa de Diego Latorre la volvió a cruzar luego de que la joven asegurara que Nazarena Vélez sentía miedo por ella.

La panelista se encontró con el tweet de una nota de Ciudad Magazine, cuyo título era: "Estefi Berardi arremetió contra Nazarena Vélez por llamarla 'cagona': 'Ella a Yanina Latorre le tiene pánico'".

Estefi en LAM.

Cuando vio eso, Yanina respondió en la misma red social con todo en contra de Berardi: "La típica cagona… Que no sabe contestar… Y sigue colgándose de mí. No tiene otra cosa".

El tweet de Yanina Latorre.

El que también opinó sobre esta polémica frase de Estefi fue Ángel de Brito. El conductor escribió en sus historias de Instagram: "Nazarena sobrevivió a Sofovich, Rial, Moria, Garbellano. ¿Cómo le va a tener miedo a Yanina? Estefi está arrancando, no tiene idea".

¿Qué pasó entre Estefi Berardi y Nazarena Vélez?

El 18 de abril, Nazarena Vélez disparó contra Estefi Berardi en pleno aire de LAM, ciclo que comparten, y la trató de "cagona" por una reacción ante Carmen Barbieri en Mañanísima.

"Hoy me di cuenta que sos bastante cagona, Estefi. No pensé que eras tan cagona", expresó Nazarena sin filtros. "¿En qué?", preguntó Estefi. "Cuando Carmen te dijo ´no me defendés', te pusiste muy nerviosa. Tu cara fue de cagazo", detalló la actriz. "No me pongo nerviosa. No me da cagazo nada", se defendió la influencer, dejando un clima tenso por segundos.

La historia de Estefi Berardi.

Si bien, en vivo, Berardi prefirió no responder a los dichos de Nazarena, sí lo hizo cuando un seguidor le escribió en sus historias: "De diez cuando Naza te acusó de cagona y vos le retrucaste. Para mí también le tiene miedo a Yanina", por lo cual Estefi aprovechó la oportunidad para criticar el vínculo de Vélez con Latorre: "Miedo no, pánico. No la contradice en NADA".