Yanina Latorre fue la conductora invitada de Nadie Dice Nada en Luzzu y ahí estuvo cara a cara con Nico Occhiato a quien aprovechó para preguntarle lo que todos quieren saber: si está saliendo con Flor Jazmín Peña.

Al ser consultado por la panelista de "LAM", Nico Occhiato evidenció nervios e incomodidad, por lo que sus sonrisa evidenció que por algo se pone así cada vez que le preguntan por el vínculo que lo une a Flor Jazmín.

La reacción de Nico Occhiato

"¿Vos estás con Flor Jazmín?", lanzó directamente Yanina Latorre. "No estoy con Flor", respondió Nico Occhiato con una sonrisa. "A mí no me tomes el pelo", sentenció la panelista de LAM dejando en evidencia su desconfianza y haciendo reír a todos los presentes.

"El otro día me contaron que estaban en el boliche juntos que se fueron ahí a costa...", agregó Yanina Latorre. "¿Quién te contó?", indagó Nico Occhiato sorprendido por la información que tenía la conductora invitada.