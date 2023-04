La panelista de LAM, Yanina Latorre mostró en vivo el audio de Alfa, el ex participante de Gran Hermano 2022 donde Marcelo Tinelli le habría dicho que quería su participación en el próximo ciclo del Bailando y en otros programas de la televisión. “Se enteraron que Marcelo estaba hablando conmigo, y me llamaron la semana pasada que estuve con la gente de Telefe”, comenzó diciendo Alfa.

Luego, comentó que no solo tendría propuesta de Telefe como conductor acompañando a Jesica Cirio en “La Peña del Morfi”, programa que aún no tiene un conductor definitivo debido a lo sucedido por la denuncia de Jey Mammón al que el canal suspendió, sino que también de “Polémica en el Bar”. En el piso, se estallaron de la risa: "Alguien engaña a Alfa", decía Ángel de Brito. "El Chato dijo que no llamaron a nadie" agregó Andrea Taboada, y dejaron en evidencia que el ex participante le gusta cartelear por los canales de televisión.

Yanina Latorre y Alfa en su paso por LAM

El mensaje de Alfa y Mauricio Macri para Romina Uhrig

Acompañando al ex presidente de la Nación Mauricio Macri y dejando muy en claro de qué lado de la grieta se encuentra, Alfa, el ex participante de Gran Hermano 2022 le dejaron un mensaje a la ex diputada Romina Uhrig.

Alfa y Macri juntos en Pepino

“Mira, Romina, pera que veas que no es mentira… Yo te voy a decir algo, que a Pepino venimos los que valemos la pena. ¡Acá está, él te va a decir!”, comentó Alfa mientras enfoca al político. “¿A dónde se tiene que sumar Romi?”, preguntó Alfa, a lo que Macri respondió: “A Pepino y al PRO”, agregó en forma graciosa.

J.M