Yanina Latorre no se quedó con la pelota en la cancha y le respondió a Romina Uhrig ante las declaraciones de la exdiputada, en las que dijo que todo lo que se dijo en LAM sobre sus sueldos y propiedades, era mentira.

La angelita fue sin piedad contra Romina Uhrig: "Rominiata de mi corazón, acá no mentimos. Cuando hablamos de tus sueldos y de las causas no es por kirchnerista ni por peronista. Vos tenés denuncias por corrupción y por enriquecimiento ilícito con tu marido y están acá y las vamos a ir leyendo".

Luego, Yanina le aclaró que en LAM no la atacan ni la maltratan: "Acá nadie te atacó y te maltrató, fuiste a una casa expuesta 6 meses, al programa con más éxito de la TV argentina", remarcó.

Romina Uhrig.

Sobre la decisión final de Romina de no ir a LAM, Latorre la encaró: "A vos no te conviene, porque acá lo que se dijo, es que mentiste. Entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de Festa, que era el exintendente de Moreno y que eras pobre y que no tenías un mango y que necesitabas un techo para tus hijas. - ¡Yo acá siempre dije que era mentira! - Y saliste y tenés una mansión, autos de alta gama y tenemos fotos con Festa en el shopping".

Como si eso fuera poco, la angelita le dijo: "El fin de semana estuviste en Unicenter con Festa y guardaespaldas".

Qué había dicho Romina Uhrig sobre LAM

Romina había dicho este fin de semana las razone por las que plantó y no fue a LAM, según ella, por los ataques reu recibe por ser política kirchnerista “Porque fui diputada, porque soy peronista, porque soy kirchnerista. Simplemente por eso. Tanto el odio, mintiendo que tengo un sueldo de 700 mil pesos, mintiendo que seguía cobrando mi sueldo”.

“Yo estuve por ir a LAM, a lo de Ángel, pero, primero tengo con Telefe (exclusividad). No puede ver nada, pero me dijeron que hablaron muy mal y que dijeron muchas cosas de mí y yo no estoy, hoy, para estar recibiendo cosas feas y maltratos de nadie en un programa”,