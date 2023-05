Yanina Latorre comparte el pase en El Observador, el espacio radial donde mantiene picantes intercambios con Viviana Canosa.

Esta vez, la "angelita" logró sacarle información a su colega sobre su vida amorosa actual y se animó a dar datos de quién sería su nuevo novio.

Al parecer, Viviana Canosa mantiene encuentros frecuentes con una persona de la que, por el momento, no se conoce su paradero.

"Tiene una cita la semana que viene es alguien con el que mantuvo encuentro desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso", contó Yanina Latorre.

La desopilante charla entre Viviana Canosa y Yanina Latorre

Durante el pase en El Observador Viviana Canosa y Yanina Latorre hablaron sobre las preferencias a la hora de la intimidad y se animaron a contar todo.

"¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?”, preguntó Yanina y Canosa fue contundente: “¡Re!”, respondió.

Luego, la periodista subió la apuesta de la charla y se animó a más. “A mí si me toca un chiquitito, me voy. Ahora que soy más grande puedo averiguarlo antes. Yo me tengo que enamorar primero de ‘eso’ y después del tipo, por eso estoy sola”, disparó.

Viviana Canosa reveló sus preferencias a Yanina Latorre.

Más adelante, Viviana dio más detalles a Yanina Latorre. “Para que yo vaya a una cita el tipo tiene que ser inteligente, tener humor, tener referencia, conocerlo, pero si ‘eso’ es chiquitito yo no quiero tener nada con esa persona", continuó.

